2024-09-19 10:58:42 Onlarca üründe ucuzluk! BİM’den yeni indirim fırsatı
BİM 20 Eylül 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; Sütlü Türk kahvesi makinesi, katlanabilir elektrikli bisiklet, Cam Temizleme Robotu, Çok amaçlı buharlı temizleme cihazı, elektronik su pompası ve dijital baskül indirimli olarak satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Skyjet Rivero 125cc motosiklet peşin fiyatına 12 taksit avantajı ile 99.000 TL'den satılacak. İşte BİM 20 Eylül 2024 aktüel ürünler kataloğu BİM 20 EYLÜL 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU BİM'de bu hafta harika ürünler yer alıyor. BİM 20 Eylül 2024 Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında; Senna 55 İnç Ultra HD Google TV 12.999 TL Senna 32 İnç HD Ready Android Smart TV 4.799 TL Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 22.999 TL Buharlı Temizleme Cihazı 3.499 TL Tost Makinesi 1.299 TL Dijital Baskül 279 TL 3'lü Zigon Sehpa 679 TL Elektronik Su Pompası 129 TL Mutfak Tartısı 189 TL olarak satışa sunulacak.