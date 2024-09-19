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Ekonomi
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Onlarca üründe ucuzluk! BİM’den yeni indirim fırsatı

2024-09-19 10:58:42
Onlarca üründe ucuzluk! BİM’den yeni indirim fırsatı

BİM 20 Eylül 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; Sütlü Türk kahvesi makinesi, katlanabilir elektrikli bisiklet, Cam Temizleme Robotu, Çok amaçlı buharlı temizleme cihazı, elektronik su pompası ve dijital baskül indirimli olarak satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Skyjet Rivero 125cc motosiklet peşin fiyatına 12 taksit avantajı ile 99.000 TL'den satılacak. İşte BİM 20 Eylül 2024 aktüel ürünler kataloğu BİM 20 EYLÜL 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU BİM'de bu hafta harika ürünler yer alıyor. BİM 20 Eylül 2024 Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında; Senna 55 İnç Ultra HD Google TV 12.999 TL Senna 32 İnç HD Ready Android Smart TV 4.799 TL Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 22.999 TL Buharlı Temizleme Cihazı 3.499 TL Tost Makinesi 1.299 TL Dijital Baskül 279 TL 3'lü Zigon Sehpa 679 TL Elektronik Su Pompası 129 TL Mutfak Tartısı 189 TL olarak satışa sunulacak.

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Foto - Onlarca üründe ucuzluk! BİM’den yeni indirim fırsatı

Skyjet Rivero 125 cc Motosiklet 99.000 TL

#2
Foto - Onlarca üründe ucuzluk! BİM’den yeni indirim fırsatı

PP Valiz Büyük boy 799 TL PP Valiz Orta boy 699 TL Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 169 TL Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 129 TL Flamlı Eşarp 62,50 TL Yazma 62,50 TL Düz Dikişsiz Bone 34,50 TL Duvar Tipi Düzenleyici 49,50 TL Yüz Havlusu 65 TL fiyatlarıyla bu hafta cuma günü itibariyle sizlerle olacak.

#3
Foto - Onlarca üründe ucuzluk! BİM’den yeni indirim fırsatı

PP Valiz Büyük boy 799 TL PP Valiz Orta boy 699 TL Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 169 TL Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 129 TL Flamlı Eşarp 62,50 TL Yazma 62,50 TL Düz Dikişsiz Bone 34,50 TL Duvar Tipi Düzenleyici 49,50 TL Yüz Havlusu 65 TL fiyatlarıyla bu hafta cuma günü itibariyle sizlerle olacak.

#4
Foto - Onlarca üründe ucuzluk! BİM’den yeni indirim fırsatı

PP Valiz Büyük boy 799 TL PP Valiz Orta boy 699 TL Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 169 TL Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 129 TL Flamlı Eşarp 62,50 TL Yazma 62,50 TL Düz Dikişsiz Bone 34,50 TL Duvar Tipi Düzenleyici 49,50 TL Yüz Havlusu 65 TL fiyatlarıyla bu hafta cuma günü itibariyle sizlerle olacak.

#5
Foto - Onlarca üründe ucuzluk! BİM’den yeni indirim fırsatı

4'lü Çerezlik 99 TL 2'li Seramik Oval Tabak 189 TL Ayaklı Cam Çay Bardağı 199 TL 3'lü Ayaklı Kahve Yanı Bardak 129 TL Kristal Oval Ayaklı Organizer 45 TL Kristal Sürahi 89 TL Düdüklü Tencere Seti 849 TL Karnıyarık Tencere 429 TL Wok Tava 249 TL Kapaklı Sürahi 99 TL Servis Tabağı 24,50 TL 3'lü Desenli Meşrubat Bardağı 99 TL Kapaklı Desenli Saklama Kabı 49,50 TL Defne Kapaklı Saklama Kabı 34,50 TL Borcam Kare Tepsi 199 TL Saklama Kutusu 2 L 39,50 TL Hobby Life Kum Saati Turşuluk/Zeytinlik 45 TL 5'li Fonksiyonel Salata Seti 149 TL

#6
Foto - Onlarca üründe ucuzluk! BİM’den yeni indirim fırsatı

Squishmallows 329 TL HP Tanklı Yazıcı 58144804A 5.775 TL Oyuncak Çek Bırak Metal Uçak 229 TL Okul Öncesi Matematik Kutusu 229 TL Dinozor Sürtmeli Arabalar 69 TL Neon Renkli Bloklar 199 TL Çek Bırak Şehir Araçları Trafik Seti 79 TL Oyuncak Fön Makinesi Saç Şekillendirme Seti 229 TL Yumuşak Oyuncaklar 99 TL Oyuncak Çamaşır Makinesi / Ocak 109 TL

#7
Foto - Onlarca üründe ucuzluk! BİM’den yeni indirim fırsatı

SGS 20 V Tek Akülü Vidalama Seti 1.499 TL Darbeli Matkap 600 w 899 TL Kıl Testere Takım Seti 199 TL Mini Pense Seti 329 TL Aliminyum Su Terazisi 129 TL Kemer Delme Pensesi 169 TL Polisaj ve Zımpara Seti 169 TL

#8
Foto - Onlarca üründe ucuzluk! BİM’den yeni indirim fırsatı

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Yorumlar

Adem

Nalbur reklamı herhalde. Gıda satışı bitti mi.
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