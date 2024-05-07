Onlarca kişiyi ağlarına düşürdüler! Aman dikkat ehliyet oyununa gelmeyin

Eğitimsiz belge alınarak trafiğe çıkılmasının kazalara sebebiyet verebileceğinin altını çizen Ramazan Ceylan, “Herhangi bir eğitim almadan, derslere katılmadan ehliyet sahibi olsanız bile, bilgi eksikliğinden dolayı trafik kazalarına sebep olabilirsiniz. Yani bir levhanın anlamını bilmiyorsanız, örneğin sollama levhasını gördüğünüzde ne yapılması ya da yapılmaması gerektiğini bilmezseniz bir kazaya sebebiyet verirsiniz. Dolayısıyla tabii ki sürücü adaylarımızın derslere katılması gerekir. Bilgilerini taze tutması gerekir” şeklinde konuştu. “E-Devlet'ten onaylı ehliyetiniz hazır’ vaadine dikkat” Dolandırıcıların vaatlerini sıralayan Ceylan, “Vatandaşlarımıza diyorlar ki, ‘belli bir miktar para gönderin E-Devlet'ten onaylı ehliyetiniz hazır.’ Kendileri oradan bir görüntü ayarlıyorlar. Aslında o görüntü de sahte bir görüntü. Yani tasarlanmış bir görüntü. Kişinin bilgilerinin olduğu ama böyle bir şeyin olmadığı görüntüler atıyorlar. Diyorlar ki ‘E-Devlet'e işlendi, paranızı gönderebilirsiniz, E-Devlet onaylı’ diyorlar. Başlangıçta vatandaşımız da buna inanıyor. Yani ehliyet almak isteyen bir vatandaşımıza orada bir sahte video görüntüsü gönderiyorlar. Bununla ilgili vatandaşlarımız zaman zaman bize soruyorlar. İncelediğimizde, 'kendi E-devletine gir' diye yönlendiriyoruz ama kendisinin bulamadığını söylüyor” diye konuştu.