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Yaşam
13
Onlar Erciyes'in görünmez kahramanları

2023-01-24 14:36:13
Onlar Erciyes'in görünmez kahramanları

Erciyes'te zorlu şartlarda güvenliği Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri sağlıyor.

#1
Foto - Onlar Erciyes'in görünmez kahramanları

Kayak sezonunda milyonlarca kişinin ziyaret ettiği Erciyes'in güvenliğini Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri sağlıyor. Zorlu kış şartlarına rağmen pist devriyelerini aksatmayan ekipler, kaza geçiren kayakseverlerin imdadına da anında yetişiyor.

#2
Foto - Onlar Erciyes'in görünmez kahramanları

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan ve 17 pistin bulunduğu Erciyes Dağı'nda, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JAK timlerinin zorlu mesaisi sürüyor.

#3
Foto - Onlar Erciyes'in görünmez kahramanları

17 pistin açık olduğu Erciyes'te mesai mefhumu gözetmeksizin faaliyetlerini sürdüren ekipler, pistlerin güvenliğini sağlamanın yanı sıra, kayak yaparken kaza geçiren yerli ve yabancı turistlerinde imdadına yetişiyor.

#4
Foto - Onlar Erciyes'in görünmez kahramanları

Kar motoru, UTV, kar üstü araçlar ve son teknoloji endüstriyel dağcılık malzemeleri ile çalışmalarını sürdüren ekipler, kayakseverlere de güven veriyor.

#5
Foto - Onlar Erciyes'in görünmez kahramanları

Erciyes Jandarma Karakol Komutanlığı’nda konuşlu JAK timi, kentte meydana gelen olayların yanı sıra, ülkedeki afetlerde de önemli rol oynuyor. İzmir depremi ve Sinop'ta yaşanan sel olayına da müdahale eden ekipler, nerede olursa olsun vatandaşların zor zamanlarında yanlarında oluyor.

#6
Foto - Onlar Erciyes'in görünmez kahramanları

Ayrıca, 2021-2022 kayak sezonunda da Erciyes'in güvenliğini sağlayan ekipler, dağda meydana gelen bin 200 olaya anında müdahale etti.

#7
Foto - Onlar Erciyes'in görünmez kahramanları

#8
Foto - Onlar Erciyes'in görünmez kahramanları

#9
Foto - Onlar Erciyes'in görünmez kahramanları

#10
Foto - Onlar Erciyes'in görünmez kahramanları

#11
Foto - Onlar Erciyes'in görünmez kahramanları

#12
Foto - Onlar Erciyes'in görünmez kahramanları

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