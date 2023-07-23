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Yaşam
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Onlar da sıcaktan bunaldı!

2023-07-23 14:31:51
Onlar da sıcaktan bunaldı!

Balıkesir’de sıcaktan bunalan inekler soluğu denizde alıyor.

#1
Foto - Onlar da sıcaktan bunaldı!

Burhaniye ilçesinde son günlerde 40 dereceyi bulan sıcaklar vatandaşları bunaltırken, merada otlayan hayvanları da olumsuz etkiledi. Orjan sahillerinde inek otlatan bir vatandaş, sıcaktan bunalan ineklerin günde iki kez denize girdiklerini söyledi.

#2
Foto - Onlar da sıcaktan bunaldı!

Orjan sahillerinde inek otlatan Kadir Korkak (52), sıcaktan bunalan ineklerin günde iki kez denize girdiklerini, denizden çıktıktan sonra ise daha iyi otladıklarını anlattı.

#3
Foto - Onlar da sıcaktan bunaldı!

Kardeşinin ineklerinin çobanlığını yaptığını anlatan 1 çocuk babası Kadir Korkak, “Ben burada kardeşimin ineklerine bakıyorum, otlatıyorum. Buralarda inekler sıcaktan çok bunalıyorlar.

#4
Foto - Onlar da sıcaktan bunaldı!

Kendiliğinden denize giriyorlar, çıkıyorlar. İnekler denize girdiği için ben de memnun oluyorum. Onlar serinleyince daha güzel yayılıyorlar. Günde 2 kez filan girip çıkıyorlar. Hayvanlar da insanlar gibi bunalıyor. Sıcaktan denize girip serinliyorlar” dedi.

#5
Foto - Onlar da sıcaktan bunaldı!

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