Önemli bir keşif yapıldı |Bakın Afrika'daki hayvanların ataları nerede yaşamış!

Kapadokya, Ürgüp Sofular köyü, Kayseri Yamula Barajı ve Nevşehir'in Gülşehir ilçesini kapsayan bir şekilde çalışan uzman antropologlar, keşfettikleri fil, zürafa ve yırtıcı hayvanlara ait kemikleri Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde (AHBVÜ) düzenlenen “Dünyada eşi benzeri olmayan 7.5 milyon yıllık fosillerin keşfi” seminerinde sergiledi. AHBVÜ Antropoloji bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Okşan Başoğlu, Prof. Dr. Pınar Gözlük Kırmızıoğlu, Dr. Öğretim Üyesi Yeşim Dilek ve Araştırma Görevlisi Özge Kahya, seminere katılanlara çıkarılan fil, zürafa ve yırtıcı hayvanlara ait kemikler hakkında bilgi verdi. 7,5 milyon yıl önce Anadolu yaylalarında olduğu keşfedilen fil, zürafa ve yırtıcı hayvanların kemikleri, Kapadokya Paleontoloji Derneği kurucuları ile AHBVÜ Antropoloji bölümü öğretim üyelerinin katılımlarıyla üniversitenin amfi sınıfında sergilendi. 2018'de ihbar üzerine Kayseri'ye giden antropologlar buldukları küçük bulguların ardından Kültür ve Turizm Bakanlığında çalışan görevli personeller eşliğinde bölgede kazı çalışmaları başlattı.