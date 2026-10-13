Şam’da bir Osmanlı mirası: Süleymaniye Tekkesi
Dünyanın en eski sürekli yerleşimlerinden biri olarak kabul edilen Suriye'nin başkenti Şam, İslam dünyasının büyük önem verdiği tarihi eserleri ve zengin mirasıyla dikkati çekiyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dünyanın en eski sürekli yerleşimlerinden biri olarak kabul edilen Suriye'nin başkenti Şam, İslam dünyasının büyük önem verdiği tarihi eserleri ve zengin mirasıyla dikkati çekiyor.
İslam dünyasının Şam'daki önemli eserlerinden olan ve günümüzde "Süleymaniye Tekkesi" olarak bilinen külliye, Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman tarafından 16. yüzyılda inşa edildi.
Süleymaniye Tekkesi’nde restorasyon çalışmaları devam ediyor.
Süleymaniye Tekkesi’nden kareler…
Süleymaniye Tekkesi’nden kareler…
Süleymaniye Tekkesi’nden kareler…
Süleymaniye Tekkesi’nden kareler…
Süleymaniye Tekkesi’nden kareler…
Süleymaniye Tekkesi’nden kareler…
Süleymaniye Tekkesi’nden kareler…
Süleymaniye Tekkesi’nden kareler…
Süleymaniye Tekkesi’nden kareler…
Süleymaniye Tekkesi’nden kareler…
Süleymaniye Tekkesi’nden kareler…
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