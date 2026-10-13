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AK Parti’den Sevinç, Soykan, Emre ve Birgün TV’ye dava: İtibar suikastçilerine tazminat davası!

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AK Parti’den Sevinç, Soykan, Emre ve Birgün TV’ye dava: İtibar suikastçilerine tazminat davası!

AK Parti, "kurumsal kimlik ile itibarı hedef alan açıklama ve yayınlar" için harekete geçti. AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, itibar suikastçileri Şaban Sevinç hakkında 500 bin, Timur Soykan ve BirGün TV hakkında 600 bin, YP Sözcüsü Zeynel Emre hakkında ise 500 bin liralık manevi tazminat davası açıldığını duyurdu. Toplam 1 milyon 600 bin liralık tazminat talebine ilişkin açıklama yapan İnan, hukuki süreçlerin sonuna kadar takipçisi olacaklarını dile getirdi.

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Foto - AK Parti’den Sevinç, Soykan, Emre ve Birgün TV’ye dava: İtibar suikastçilerine tazminat davası!

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partinin kurumsal kimliğini, itibarını ve saygınlığını zedelediği değerlendirilen açıklama ve yayınlar nedeniyle manevi tazminat davaları açıldığını bildirdi.

#2
Foto - AK Parti’den Sevinç, Soykan, Emre ve Birgün TV’ye dava: İtibar suikastçilerine tazminat davası!

İnan, AK Parti Genel Sekreterliği tarafından başlatılan hukuki süreçlere ilişkin yaptığı açıklamada, "AK Parti olarak, partimizin kurumsal kimliğini, itibarını ve saygınlığını hedef alan asılsız iddia, itham ve açıklamalara karşı hukuki haklarımızı kararlılıkla kullanmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

#3
Foto - AK Parti’den Sevinç, Soykan, Emre ve Birgün TV’ye dava: İtibar suikastçilerine tazminat davası!

ÜÇ AYRI DAVADA 1 MİLYON 600 BİN LİRA TAZMİNAT TALEBİ: AK Parti tarafından açılan manevi tazminat davalarının ayrıntılarını paylaşan İnan, söz konusu hukuki süreçlerin farklı tarihlerde yapılan açıklama ve yayınlara dayandığını belirtti.

#4
Foto - AK Parti’den Sevinç, Soykan, Emre ve Birgün TV’ye dava: İtibar suikastçilerine tazminat davası!

Bu kapsamda, Şaban Sevinç hakkında 28-30 Eylül ile 1 ve 8 Ekim tarihli yayınları nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açıldı. Timur Soykan ve BirGün TV hakkında 26 Eylül ile 3 ve 10 Ekim tarihli yayınları nedeniyle 600 bin liralık manevi tazminat talebinde bulunuldu.

#5
Foto - AK Parti’den Sevinç, Soykan, Emre ve Birgün TV’ye dava: İtibar suikastçilerine tazminat davası!

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre hakkında ise 12 Ekim tarihli açıklamaları nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açıldı.

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Foto - AK Parti’den Sevinç, Soykan, Emre ve Birgün TV’ye dava: İtibar suikastçilerine tazminat davası!

"ELEŞTİRİ HAKKI SINIRLARI AŞILDI" AK Parti'nin ifade özgürlüğüne, basın hürriyetine ve eleştiri hakkına saygı duyduğunu vurgulayan İnan, bu hakların kullanımında hukuki sınırların gözetilmesi gerektiğini belirtti. İnan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "AK Parti, demokratik siyasetin vazgeçilmez unsurları olan ifade özgürlüğüne, basın hürriyetine ve eleştiri hakkına saygı duyan bir siyasi harekettir. Bununla birlikte, eleştiri hakkının kullanılması ile gerçek dışı iddialar üzerinden bir siyasi partinin kurumsal itibarının hedef alınması arasındaki hukuki ve demokratik ayrımın gözetilmesi gerektiğine inanıyoruz. Hiçbir kişi, kurum veya siyasi oluşumun, basın özgürlüğü ya da siyasi eleştiri hakkını gerekçe göstererek partimizin kurumsal kimliğini ve saygınlığını haksız ithamlarla zedeleme hakkı bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

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Foto - AK Parti’den Sevinç, Soykan, Emre ve Birgün TV’ye dava: İtibar suikastçilerine tazminat davası!

"HUKUKİ SÜREÇLERİN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ" AK Parti'nin 25 yıllık siyasi geçmişine dikkat çeken İnan, partinin kurumsal haklarını ve itibarını korumanın yalnızca hukuki bir hak değil, aynı zamanda millete ve teşkilatlara karşı taşınan bir sorumluluk olduğunu ifade etti. İnan şunları dile getirdi: "AK Parti, 25 yıllık siyasi geçmişi, milletimizle kurduğu güçlü gönül bağı ve demokratik meşruiyetiyle Türkiye'nin köklü siyasi kurumlarından biridir. Partimizin kurumsal haklarını ve itibarını korumak, yalnızca hukuki bir hak değil, aynı zamanda milletimize ve teşkilatlarımıza karşı taşıdığımız kurumsal sorumluluğun da gereğidir. Bu anlayışla, başlatılan hukuki süreçlerin sonuna kadar takipçisi olacak; partimize yönelik hukuka aykırı her türlü isnat ve itham karşısında meşru ve demokratik haklarımızı kullanmayı sürdüreceğiz. AK Parti, dün olduğu gibi bugün de siyasi mücadelesini hukuk, demokrasi ve millet iradesi temelinde yürütmeye; kamuoyunu doğru ve şeffaf biçimde bilgilendirmeye kararlılıkla devam edecektir."

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Yorumlar

ziyaretçi

Ne tazminatı anayasa koruması altındaki din hürriyetine saldırı anayasa suçudur. Fitne ölümden beterdir.
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