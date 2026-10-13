AK Parti’den Sevinç, Soykan, Emre ve Birgün TV’ye dava: İtibar suikastçilerine tazminat davası!
AK Parti, "kurumsal kimlik ile itibarı hedef alan açıklama ve yayınlar" için harekete geçti. AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, itibar suikastçileri Şaban Sevinç hakkında 500 bin, Timur Soykan ve BirGün TV hakkında 600 bin, YP Sözcüsü Zeynel Emre hakkında ise 500 bin liralık manevi tazminat davası açıldığını duyurdu. Toplam 1 milyon 600 bin liralık tazminat talebine ilişkin açıklama yapan İnan, hukuki süreçlerin sonuna kadar takipçisi olacaklarını dile getirdi.