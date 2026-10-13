AK Parti’den Sevinç, Soykan, Emre ve Birgün TV’ye dava: İtibar suikastçilerine tazminat davası!

"HUKUKİ SÜREÇLERİN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ" AK Parti'nin 25 yıllık siyasi geçmişine dikkat çeken İnan, partinin kurumsal haklarını ve itibarını korumanın yalnızca hukuki bir hak değil, aynı zamanda millete ve teşkilatlara karşı taşınan bir sorumluluk olduğunu ifade etti. İnan şunları dile getirdi: "AK Parti, 25 yıllık siyasi geçmişi, milletimizle kurduğu güçlü gönül bağı ve demokratik meşruiyetiyle Türkiye'nin köklü siyasi kurumlarından biridir. Partimizin kurumsal haklarını ve itibarını korumak, yalnızca hukuki bir hak değil, aynı zamanda milletimize ve teşkilatlarımıza karşı taşıdığımız kurumsal sorumluluğun da gereğidir. Bu anlayışla, başlatılan hukuki süreçlerin sonuna kadar takipçisi olacak; partimize yönelik hukuka aykırı her türlü isnat ve itham karşısında meşru ve demokratik haklarımızı kullanmayı sürdüreceğiz. AK Parti, dün olduğu gibi bugün de siyasi mücadelesini hukuk, demokrasi ve millet iradesi temelinde yürütmeye; kamuoyunu doğru ve şeffaf biçimde bilgilendirmeye kararlılıkla devam edecektir."