Haber Merkezi Giriş Tarihi: Önceden “bu ne” diye soruluyordu, şimdi ihracata yetişemiyorlar! Kapış kapış gidiyor maşallah
Alanya’da birkaç yıl öncesine kadar kimsenin tanımadığı papaya, bugün ihracat yapılan stratejik bir ürün haline geldi. Üreticiler Rusya’dan Kuveyt’e kadar artan talepleri karşılamakta zorlandıklarını açıklarken, tüketim alışkanlığının hızla değiştiği belirtildi. Tropikal Meyve Üreticileri Birliği, papaya üretiminin diğer meyveleri geride bırakan bir hızla genişlediğini vurguluyor.