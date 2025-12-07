Önceden “bu ne” diye soruluyordu, şimdi ihracata yetişemiyorlar! Kapış kapış gidiyor maşallah

Papayada yoğun bir ekim süreci olduğunun altını çizen Hüddoğlu, gelecek dönemde başka ülkelere de ürün göndereceklerini vurguladı. Hüddoğlu, papayanın daha çok örtü altında üretildiği ve son yıllarda üreticilerin muza alternatif olarak papaya yöneldiğini aktaran Hüddoğlu, şöyle konuştu: "Verimi çok iyi, işçilik ve işletme maliyetleri daha az. Dikim sonrası sadece budaması, ardından da hasat süresi var. Papaya diktiğiniz zaman, mango ve avokadoda olduğu gibi 3 ila 5 yıl beklemiyoruz. Diktiğimiz zaman 1 yılda hasat etmeye başlıyoruz. Hasat zamanı da eylülden başlıyor, nisana kadar devam ediyor. Yılın 12 ayında da hasat edebiliyoruz. Verimi de yüksek olduğu için üreticilerimiz için önemli alternatif bir meyve."