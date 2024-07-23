Önce iz sürdü sonra keyfini yaşadı

Her yıl İzmir Seferihisar bölgesinde çok büyük orkinosların göçü olduğunu belirten Savaş Dursun, “Ben de bu balık sürülerini takip edip Antalya'dan o bölgeye gittim. Her sene ortalama 50-60 kilo çok nadiren de olsa 100 kiloluk orkinoslar yakalıyorduk. Bu sene çok ilginç bir şekilde balıklar inanılmaz büyük ya da küçük orkinoslar gelmemiş. Çünkü büyüklerden önce küçükler fırsatçı oluyordu, onlar yemi kapıyorlardı. 3 günlük avımda 3 tane 200 santim üzeri balık yakaladık. En büyüğü 225 santim ve 160 kilo geldi. Balıkla 2 saatin üzerinde dövüştük, onu görünce inanamadık, şok olduk” dedi.