Hamaney net konuştu: Düşmanın umudu kırılmalı dedi ve ekledi... Fenerbahçe durmuyor! Kevin Zenon bombası patladı: Kadıköy'e gençlik aşısı Müthiş gelişme olacaktı... Barcelona'nın genç yıldızı Galatasaray'ın kapısından döndü Gençlik vaat eden yeşil karışım: 5 yaş gençleşmek garanti iddiası! Klorofil bombası... Uyku depolamak gerçekten işe yarıyor mu? Uyku nasıl depolanır? İşte merak edilen sorunun cevabı Kanatlı eti ihracatı durdurulmuştu! Ticaret Bakanlığından flaş açıklama Ters köşe yapan araştırma: Alzheimer'ın ilk belirtisi unutkanlık değilmiş! ‘Ateşkes’ katil Netanyahu'yu durdurmaya yetmedi! Gazze’den kan donduran rakamlar geldi
Dünya
Hamaney net konuştu: Düşmanın umudu kırılmalı dedi ve ekledi...
Hamaney net konuştu: Düşmanın umudu kırılmalı dedi ve ekledi...

İran lideri Ali Hamaney, "ülke düşmanlarının devrimden önceki İran günlerine özlem duyduklarını" belirterek, bu umudun kırılması gerektiğini söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, Hamaney, devrimin 47'nci yıl dönümü münasebetiyle halka seslendi.

Hamaney, 1979 devriminde İran halkının zafer kazanarak ülkesini yabancı müdahalelerden kurtardığını söyledi.

Yabancı güçlerin, devrim öncesi durumu yeniden sağlamak istediğine işaret eden Hamaney, düşmanın bu konudaki umudunu kırmak gerektiğini dile getirdi:

Hamaney, şunları kaydetti:

"Ulusal güç, füze ve uçaklardan ziyade halkların iradesi ve direnişine bağlıdır. Sizler çok şükür direnişinizi ve iradenizi gösterdiniz.

Farklı olaylarda da bunu yeniden gösterin. Düşmanı umutsuzluğa sürükleyin. Düşman umutsuz olmazsa bir millet sürekli baskı ve rahatsızlığa maruz kalır. Düşmanın umudunu kırmak gerekir."

