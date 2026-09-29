Kritik savunma sanayi şirketi kundaklandı: Sabotajın arkasından o ülke çıktı

Saldırıyı Avrupa’ya göz dağı vermek için organize edilen sabotaj saldırısı olarak değerlendiren Başbakan Michal, Rusya’nın bu saldırısının Ukrayna’ya olan desteğin ve kendi üzerindeki baskının azaltılmasını amaçladığını ifade etti. Michal saldırı için “kabul edilemez” ifadesini kullanırken, olayın hedeflerine ulaşamayan Moskova’nın çaresizliğini gösterdiğini ifade etti. Başbakan, Estonya’nın politikasını değiştirmeyeceklerini de vurguladı.