  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünyanın en garip evi: Yan odaya geçerken ülke değiştiriyor! Olay büyüyor: Sinan Engin'den Hacıosmanoğlu'na mesaj: Futbol IQ'su düşük Hezimet skor sonrası ortalık toz duman: Barış Alper 'olmayan' forvetin arkasında oynuyor gibi! Binlerce yıllık... Tarihin sıfır noktası olan Göbeklitepe'de biri kadın iki kişinin insan mezarları bulundu Ömer Koç'un tepkisiyle ilgili olay sözler: Beklenmedik bir çıkış bu, insan bir bit yeniği arıyor Kritik uyarı asla çöpe atmayın: 5 yemek artığı hakkında bu kez uzmanlar uyardı! Yanlışı görmezden gelmeyin Ada ve kayalıklarda askeri tatbikat: 70 savaş uçağı harekete geçirildi... Yunan basını duyurdu
Teknoloji-Bilişim
8
Yeniakit Publisher
Kritik savunma sanayi şirketi kundaklandı: Sabotajın arkasından o ülke çıktı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kritik savunma sanayi şirketi kundaklandı: Sabotajın arkasından o ülke çıktı

Küresel savaş ve çatışmalar yayılarak devam ederken dünyaca ünlü savunma sanayi şirketine saldırı düzenlendi. Kundaklama olayının arkasındaki ülke ortaya çıktı.

#1
Foto - Kritik savunma sanayi şirketi kundaklandı: Sabotajın arkasından o ülke çıktı

Savunmasanayist'te yer alan habere göre, Estonya, savunma sanayii şirketi MILREM ROBOTICS’e düzenlenen kundaklama saldırısından Rusya’nın sorumlu olduğunu duyurdu.

#2
Foto - Kritik savunma sanayi şirketi kundaklandı: Sabotajın arkasından o ülke çıktı

Estonya Başbakanı Kristen Michal,15 Ağustos’ta Estonya’nın Tallinn kentinde bulunan şirketin binasına düzenlenen saldırının arkasında Rusya Federasyonu’nun özel servisleri olduğunu duyurdu. Başbakan, Estonya İç Güvenlik Servisi’nin (ISS) topladığı verilerin değerlendirilmesinin ardından bu sonuca varıldığını açıkladı.

#3
Foto - Kritik savunma sanayi şirketi kundaklandı: Sabotajın arkasından o ülke çıktı

Saldırıyı Avrupa’ya göz dağı vermek için organize edilen sabotaj saldırısı olarak değerlendiren Başbakan Michal, Rusya’nın bu saldırısının Ukrayna’ya olan desteğin ve kendi üzerindeki baskının azaltılmasını amaçladığını ifade etti. Michal saldırı için “kabul edilemez” ifadesini kullanırken, olayın hedeflerine ulaşamayan Moskova’nın çaresizliğini gösterdiğini ifade etti. Başbakan, Estonya’nın politikasını değiştirmeyeceklerini de vurguladı.

#4
Foto - Kritik savunma sanayi şirketi kundaklandı: Sabotajın arkasından o ülke çıktı

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, bulgularda, söz konusu kundaklamanın Rusya özel servislerinin emriyle gerçekleştirilen bir sabotaj olduğu sonucuna kesin olarak vardıklarını belirtti. Tsahkna, Rusya üzerindeki baskının artırılacağını, yaptırımların sıkılaştırılacağını ve Rusların Avrupa’ya seyahatlerini kısıtlamanın ek yollarını arayacaklarını belirtti. Estonya Dışişleri Bakanlığı’nın Rusya’nın Tallinn maslahatgüzarının çağıracağı da belirtildi.

#5
Foto - Kritik savunma sanayi şirketi kundaklandı: Sabotajın arkasından o ülke çıktı

Olayla ilgili adli soruşturma sürerken, kundaklama saldırısını gerçekleştiren şüpheliler gözaltında bulunuyor. 15 Ağustos gecesi Tallin’in Lasnamäe semtindeki MILREM ROBOTICS’e ait bir binada yangın çıkmış, acil servis ekiplerinin olaya hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alınmış ve can kaybı yaşanmamıştı. 17 Ağustos’ta Letonya’da 2 şüpheli gözaltına alınmış, 3. şüpheli ise bir sonraki gün yakalanmıştı. Şüphelilerin bağlantılı olduğu adreslerde yapılan aramalarda veri depolama cihazları ve yanıcı maddeler bulunmuştu. Letonya yakaladığı şüphelileri Estonya’ya teslim etti.

#6
Foto - Kritik savunma sanayi şirketi kundaklandı: Sabotajın arkasından o ülke çıktı

MILREM Neden Hedef Oldu? MILREM ROBOTICS, Ukrayna’ya insansız kara araçları (İKA) tedarik ediyor. Paletli ve hibrit motorlu çok amaçlı görev alan bu platform askeri birliklere destek olmak, tehlikeli bölgelerde yük taşımak ve keşif yapmak için tasarlandı.

#7
Foto - Kritik savunma sanayi şirketi kundaklandı: Sabotajın arkasından o ülke çıktı

Yaklaşık 2.47 metre uzuluğunda ve 1.17 metre yüksekliğinde olan araç 1.200 kilograma kadar yük taşıyabiliyor. Hızı saatte 20-25 kilometreye ulaşabiliyor. Uzaktan kumandalı silah istasyonlarıyla da çatışma anlarında avantaj sağlıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bismil'de 400 tonluk patates vurgunu: Kaymakam ve Başsavcının görev yeri değişti!
Gündem

Bismil'de 400 tonluk patates vurgunu: Kaymakam ve Başsavcının görev yeri değişti!

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde dar gelirli ailelere dağıtılmak üzere gönderilen 400 ton patatesin ortadan kaybolmasıyla ilgili başlatılan so..
Mehmet Şimşek'ten fon soruşturmasıyla ilgili çok kritik açıklama: Onlara bir işlem yapılmayacak
Ekonomi

Mehmet Şimşek'ten fon soruşturmasıyla ilgili çok kritik açıklama: Onlara bir işlem yapılmayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon soruşturmasıyla ilgili olarak dikkat çeken bir açıklama yaptı. Şimşek, "Piyasa bozucu işlemlere k..
CHP'de Kılıçdaroğlu şoku! İhraç kararı sonrası Faik Öztrak dernekten istifa etti!
Gündem

CHP'de Kılıçdaroğlu şoku! İhraç kararı sonrası Faik Öztrak dernekten istifa etti!

Sosyal Demokrasi Derneği'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu üyelikten ihraç etmesi parti içinde büyük yankı uyandırdı. Kararın ardı..
Trump'tan Hürmüz Boğazı ve petrol çıkışı! Petrol fiyatların düşeceği zamanı açıkladı
Gündem

Trump'tan Hürmüz Boğazı ve petrol çıkışı! Petrol fiyatların düşeceği zamanı açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim tırmanmaya devam ederken petrol taşımacılığına ve küresel piyasalara ilişkin dikkat çe..
Kız seni alan yaşadı! 11.5 milyar çekmişti: Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın malvarlıklarına tedbir
Gündem

Kız seni alan yaşadı! 11.5 milyar çekmişti: Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın malvarlıklarına tedbir

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhale..
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten finans piyasalarındaki skandallara sert tepki! Ekonomiye göz diken çeteler ve şer odakları yargı önünde hesap verecek!
Gündem

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten finans piyasalarındaki skandallara sert tepki! Ekonomiye göz diken çeteler ve şer odakları yargı önünde hesap verecek!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sultanbeyli'de düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programında yaptığı konuşmada son dönemde finans piyasaları..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23