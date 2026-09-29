Kritik savunma sanayi şirketi kundaklandı: Sabotajın arkasından o ülke çıktı
Küresel savaş ve çatışmalar yayılarak devam ederken dünyaca ünlü savunma sanayi şirketine saldırı düzenlendi. Kundaklama olayının arkasındaki ülke ortaya çıktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Küresel savaş ve çatışmalar yayılarak devam ederken dünyaca ünlü savunma sanayi şirketine saldırı düzenlendi. Kundaklama olayının arkasındaki ülke ortaya çıktı.
Savunmasanayist'te yer alan habere göre, Estonya, savunma sanayii şirketi MILREM ROBOTICS’e düzenlenen kundaklama saldırısından Rusya’nın sorumlu olduğunu duyurdu.
Estonya Başbakanı Kristen Michal,15 Ağustos’ta Estonya’nın Tallinn kentinde bulunan şirketin binasına düzenlenen saldırının arkasında Rusya Federasyonu’nun özel servisleri olduğunu duyurdu. Başbakan, Estonya İç Güvenlik Servisi’nin (ISS) topladığı verilerin değerlendirilmesinin ardından bu sonuca varıldığını açıkladı.
Saldırıyı Avrupa’ya göz dağı vermek için organize edilen sabotaj saldırısı olarak değerlendiren Başbakan Michal, Rusya’nın bu saldırısının Ukrayna’ya olan desteğin ve kendi üzerindeki baskının azaltılmasını amaçladığını ifade etti. Michal saldırı için “kabul edilemez” ifadesini kullanırken, olayın hedeflerine ulaşamayan Moskova’nın çaresizliğini gösterdiğini ifade etti. Başbakan, Estonya’nın politikasını değiştirmeyeceklerini de vurguladı.
Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, bulgularda, söz konusu kundaklamanın Rusya özel servislerinin emriyle gerçekleştirilen bir sabotaj olduğu sonucuna kesin olarak vardıklarını belirtti. Tsahkna, Rusya üzerindeki baskının artırılacağını, yaptırımların sıkılaştırılacağını ve Rusların Avrupa’ya seyahatlerini kısıtlamanın ek yollarını arayacaklarını belirtti. Estonya Dışişleri Bakanlığı’nın Rusya’nın Tallinn maslahatgüzarının çağıracağı da belirtildi.
Olayla ilgili adli soruşturma sürerken, kundaklama saldırısını gerçekleştiren şüpheliler gözaltında bulunuyor. 15 Ağustos gecesi Tallin’in Lasnamäe semtindeki MILREM ROBOTICS’e ait bir binada yangın çıkmış, acil servis ekiplerinin olaya hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alınmış ve can kaybı yaşanmamıştı. 17 Ağustos’ta Letonya’da 2 şüpheli gözaltına alınmış, 3. şüpheli ise bir sonraki gün yakalanmıştı. Şüphelilerin bağlantılı olduğu adreslerde yapılan aramalarda veri depolama cihazları ve yanıcı maddeler bulunmuştu. Letonya yakaladığı şüphelileri Estonya’ya teslim etti.
MILREM Neden Hedef Oldu? MILREM ROBOTICS, Ukrayna’ya insansız kara araçları (İKA) tedarik ediyor. Paletli ve hibrit motorlu çok amaçlı görev alan bu platform askeri birliklere destek olmak, tehlikeli bölgelerde yük taşımak ve keşif yapmak için tasarlandı.
Yaklaşık 2.47 metre uzuluğunda ve 1.17 metre yüksekliğinde olan araç 1.200 kilograma kadar yük taşıyabiliyor. Hızı saatte 20-25 kilometreye ulaşabiliyor. Uzaktan kumandalı silah istasyonlarıyla da çatışma anlarında avantaj sağlıyor.
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