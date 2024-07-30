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Yaşam
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Omuz atma kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

2024-07-30 19:27:00
Omuz atma kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'da omuz atma kavgası büyüdü. Çıkan kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

#1
Foto - Omuz atma kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'nın Kestel ilçesinde ağabeyi Çağlar Gezer kıraathane işleten Emin Gezer, yolda yürüdüğü esnada omzuna çarpan Baran Y. ile tartışma yaşadı.

#2
Foto - Omuz atma kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Taraflar arasında artan tansiyon kavgaya dönüşünce Baran Y., yanında taşıdığı bıçak ile Emin Gezer'i kolundan bıçakla yaraladı.

#3
Foto - Omuz atma kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Kavgayı gören ağabey Çağlar Gezer ise olayı ayırmak istediği esnada Baran Y.'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

#4
Foto - Omuz atma kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Göğsüne isabet eden bıçak darbesiyle kanlar içinde kalan Gezer, yere düştü. Çevredekiler bıçaklı saldırganı etkisiz hale getirirken, yaralı kardeşler için ambulans çağrıldı. İhbar üzerine gelen ekipler 2 kardeşi Kestel Devlet Hastanesine sevk etti.

#5
Foto - Omuz atma kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Doktorların tüm müdahalesine rağmen Çağlar Gezer hayatını kaybederken, kardeşi Emin Gezer'in durumu iyi olduğu öğrenildi. Vatandaşların tarafından linç edilmek istenen şüpheli ise Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği Ekiplerince gözaltına alındı.

#6
Foto - Omuz atma kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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