Ömrünü bu işe adadı! Türkiye'nin dört bir yanından talep yağıyor

Her oto tamircisinin vosvoslar ile ilgilenmediğini söyleyen Dursun, "Vosvoslarla ilgileniyoruz, taleplere cevap veriyoruz. Ömrümüz böyle geçiyor, bu işe adandık. Şimdi nitelikli tamirciler çok az kaldı. İnsanlar başka illerde umduklarını çok bulamıyor. Bize birçok ilden araç geliyor. İzmit'te olduğum halde İzmit’ten daha çok şehir dışından talep var diyebiliriz. Bu da bizi mutlu ediyor. Bu, bizim düzgün işler yaptığımızın kanıtı. Aynı zamanda kendim de vosvos kullanıcısı olduğum için bu beni daha da mutlu ediyor" dedi.