Ömrünü bu işe adadı! Türkiye'nin dört bir yanından talep yağıyor

Vosvos tutkunları olarak dernek kurduklarını ve festivaller düzenlediklerini ifade eden Melih Dursun, "Sahneler kuruluyor, 16-17 ilden katılımlar, çadırlar kuruluyor. Bazıları karavanı ile geliyor. Profesyonel sahne kurulup, müzik eşliğinde 4 gün eğlenceli zaman geçiriliyor. Aynı zamanda, otizmli çocuklar haftasında dernekle iletişime geçip, çocukları araba ile gezdirmek, onları mutlu etmek, ufak bağışlar toplamak gibi işlerimiz var. 23 Nisan konvoyları, 19 Mayıs konvoyları gibi etkinlikleri, ulaşabildiğimiz vosvos tutkunu arkadaşlarla yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.