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Yaşam
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Ölümden döndü! Deniz yatağıyla 1,5 km sürüklendi

2023-07-25 14:00:24
Ölümden döndü! Deniz yatağıyla 1,5 km sürüklendi

Antalya'da bir vatandaş şiddetli rüzgarın da etkisiyle deniz yatağıyla 1,5 kilometre sürüklendi.

#1
Foto - Ölümden döndü! Deniz yatağıyla 1,5 km sürüklendi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yattığı deniz yatağı rüzgârın etkisiyle 1-1,5 kilometre açılan kimliği belirsiz genci, su sporları görevlileri jet ski ile kurtardı. Olay, Sorgun-Boğaz mevkiinde meyana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye görevi yapan Manavgat Belediyesi Zabıta ekibinin yanına gelen bir genç, arkadaşının deniz yatağının üzerinde açılarak gözden kaybolduğunu, uyumuş olabileceğini belirterek yardım istedi.

#2
Foto - Ölümden döndü! Deniz yatağıyla 1,5 km sürüklendi

Rüzgarın etkisiyle açılan ve gözle görülmeyen gencin bulunması için zabıta görevlisi ilk olarak Sahil Güvenlik Komutanlığını arayarak yardım isterken, Sahil Güvenlik ekiplerinin geç kalma ihtimali üzerine yakında bulunan su sporları merkezinden yardım istedi. Su sporları merkezinden 2 jet ski ile çıkan görevliler, 1-1,5 kilometre açıkta deniz yatağının üzerinde rüzgara kapılan genci bularak sahile çıkardı. Jet skiden inen ve elinde deniz yatağı bulunan genç, kendisini kurtaranlara teşekkür bile etmeksizin arkadaşıyla birlikte olay yerinden ayrıldı.

#3
Foto - Ölümden döndü! Deniz yatağıyla 1,5 km sürüklendi

Rüzgarlı havalarda gerek yüzerek gerekse deniz yatağıyla açılmanın tehlikeli olduğuna dikkat çeken Su Sporları Merkezi çalışanlarından Berkay Hasan Demiroğlu, “Zabıta gelip denizde bir kişinin olduğunu söyleyince Akif amcam ve Mustafa ağabey ayrı ayrı jet skilerle aramaya çıktı. Sanırım 1,5 kilometre ileride genci bulup buraya getirdiler. Şahıs, bir teşekkür bile etmeksizin arkasını dönüp gitti” diye konuştu.

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