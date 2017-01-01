Ölümcül 12 hayvan türü

Birazdan göreceğiniz tehlikeli hayvanların yapabildiklerini duyunca çok şaşıracaksınız! Çünkü bu hayvanlar karşısındaki herhangi bir canlıyı saniyeler içerisinde parçalayabilecek güce sahip.
Kutu BalığıDikenli Kutu Balığı Lactoria fornasini Batı-Hint Pasifiğe yayılmış durumdadır. Maksimum 23 cm uzunluğa ulaşan bireyler genellikle temiz sulara sahip lagünlerin dış bölgelerini yaşam alanı olarak tercih ederler. Kimi tropik su bireyleri zehirli olabilmektedir.
Aslan BalığıYetişkinleri 38 cm uzunluğa kadar erişebilirler. Üst kısımlarında bulunan iğnelerin insan ile teması sonucunda birkaç gün süren yanma, terleme ve solunum güçlüğü görülebilir.
Yılan Balığıİlk etapta şok edip sonrasında rahat rahat yiyebilmek için kullanıyor. Bastığınız yere dikkat etmemeniz halinde bu balıklar yüksek miktarda elektriği serbest bırakıp insanların ölümüne sebep verebiliyor.
Siyah TimsahAmazon bölgesinde soyları tükenme ile karşı karşıya kalan bu siyah bu timsahlar, av yasakları konulmasıyla Amazon'un kontrolünü tekrar ellerine geçirdiler. Siyah renkleriyle kendilerine epey bir kamuflaj edebilen bu timsahlar da yiyecekleri konusunda pek seçici değiller.
Zehir Ok KurbağasıOnu ellediğiniz anda bile felç geçirebiliyorsunuz. Eğer kazayla yutarsanız ölüm sizi 1 dakikadan daha az bir sürede bulabiliyor. Dort Poison Frog Kolombiyada yaşıyor. Neredeyse vücudu zehirden yapılmış. 2 santim boyunda ve ellediğiniz anda cildinin üzerindeki 400 ayrı zehir derinize yayılıyor.
Baca ÖrümceğiYaşayan en ölümcül canlılar arasında yer alan bu tür, Avustralya'da görülür. Erkek cinsinin zehiri daha tehlikeli ve ölümcüldür. Karanlık yerlerede avlanır ve zehir bütün memeliler için ölümcüldür.
İğneli Vatozİnsanlara saldırmazlar kuyruğu çok tehlikelidir. Çoğu saldırı vakası kaza sonucu olmuştur.
Box Deniz AnasıAkışkan bir yapısı bulunan deniz anasının öldürücü bir zehiri vardır. Bir insan ile temas ederse kalıcı yanıklar bırakabilir.
Boğa YılanıBoğa yılanının zehiri yoktur. Avını sarıp ve boğulana kadar boğarak öldürür.
Şişen engerek yılanıZehirini, kendini tehlikede hissettiğine içine hava doldorup fırlatarak düşmanına gönderir. Zehiri insanı öldürmek için yeterlidir. 24 saat içinde zehiri herhangi bir canlıyı öldürür.
Sarı Akrepİnsanlar için ölümcüldür. Türkiye'nin iki ölümcül akrep türünden biridir. Zehri diğer ölümcül tür olan kara akrep (Androctonus crassicauda) zehrinden iki kat daha kuvvetlidir.
Karadul ÖrümceğiZehri, bir insanı öldürebilecek kadar tehlikeli değildir ancak felç geçirmenize neden olabilir.