Ölüm aylığı ne kadar oldu? Hisse oranına göre SGK, Bağkur temmuz zamlı dul ve yetim aylıkları ne kadar?

Asgari ücrete bu ödene mahsus yılda iki kez zam yapılmış olundu. Temmuz ara zam ile birlikte net asgarai ücret 5500 TL oldu. Asgari ücret zammıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur, dul ve yetim aylıkları da zam geldi. Açılanan enflasyon rakamları sonrası ölüm aylığı alanlar da maaşlarına enflasyon farkı alıyor. Ölüm aylığı alanların maaşlarında artış söz konusu oldu. Peki ölüm aylığı ne kadar oldu? Ölüm aylığı maaşı ne kadar oldu? Kimler ölüm aylığı alır? Hisse oranına göre SGK, Bağkur temmuz zamlı dul ve yetim aylıkları ne kadar?