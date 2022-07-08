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Ekonomi
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Ölüm aylığı ne kadar oldu? Hisse oranına göre SGK, Bağkur temmuz zamlı dul ve yetim aylıkları ne kadar?

2022-07-08 08:39:11
Ölüm aylığı ne kadar oldu? Hisse oranına göre SGK, Bağkur temmuz zamlı dul ve yetim aylıkları ne kadar?

Asgari ücrete bu ödene mahsus yılda iki kez zam yapılmış olundu. Temmuz ara zam ile birlikte net asgarai ücret 5500 TL oldu. Asgari ücret zammıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur, dul ve yetim aylıkları da zam geldi. Açılanan enflasyon rakamları sonrası ölüm aylığı alanlar da maaşlarına enflasyon farkı alıyor. Ölüm aylığı alanların maaşlarında artış söz konusu oldu. Peki ölüm aylığı ne kadar oldu? Ölüm aylığı maaşı ne kadar oldu? Kimler ölüm aylığı alır? Hisse oranına göre SGK, Bağkur temmuz zamlı dul ve yetim aylıkları ne kadar?

#1
Foto - Ölüm aylığı kimlere verilir, nasıl hesaplanır? Ölüm aylığı nasıl bağlanır? Ölüm aylığında geriye dönük ödeme mümkün mü? 2022 cenaze ödeneği ne kadar? Cenaze ödeneği ve yararlanma koşulları neler? Hürriyet yazarı Noyan Doğan ölüm aylığı zammına ilişkin önemli bir yazı köşesine taşıdı. İşte Noyan Doğan’ın ölüm aylığına ilişkin o yazısın:

Ölüm aylığı kimlere verilir, nasıl hesaplanır? Ölüm aylığı nasıl bağlanır? Ölüm aylığında geriye dönük ödeme mümkün mü? 2022 cenaze ödeneği ne kadar? Cenaze ödeneği ve yararlanma koşulları neler? Hürriyet yazarı Noyan Doğan ölüm aylığı zammına ilişkin önemli bir yazı köşesine taşıdı. İşte Noyan Doğan’ın ölüm aylığına ilişkin o yazısın:

#2
Foto - “Açıklanan yeni zam oranları ile birlikte SSK ve Bağ-Kur, dul ve yetim aylıkları da arttı. Ölüm aylığı alanlar da ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor.

“Açıklanan yeni zam oranları ile birlikte SSK ve Bağ-Kur, dul ve yetim aylıkları da arttı. Ölüm aylığı alanlar da ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor.

#3
Foto - TÜİK, emekli maaşlarına konu olan, 2022 Ocak-Haziran enflasyonunu yüzde 42.35 olarak açıkladı. Buna göre; SSK, Bağ-Kur dul ve yetim aylığı alanlar 2022’nin temmuz ayında maaşlarını yüzde 42.35 zamlı alacak. Zamlı maaşın üzerine ek ödeme de eklenecek. Buna göre de temmuz ayında yüzde 25 hisse oranına göre en düşük ölüm aylığı ek ödeme ile birlikte 877 lira olacak. Yüzde 75 hisse oranına göre de en yüksek ölüm aylığı ek ödeme dahil 10 bin lirayı geçecek.

TÜİK, emekli maaşlarına konu olan, 2022 Ocak-Haziran enflasyonunu yüzde 42.35 olarak açıkladı. Buna göre; SSK, Bağ-Kur dul ve yetim aylığı alanlar 2022’nin temmuz ayında maaşlarını yüzde 42.35 zamlı alacak. Zamlı maaşın üzerine ek ödeme de eklenecek. Buna göre de temmuz ayında yüzde 25 hisse oranına göre en düşük ölüm aylığı ek ödeme ile birlikte 877 lira olacak. Yüzde 75 hisse oranına göre de en yüksek ölüm aylığı ek ödeme dahil 10 bin lirayı geçecek.

#4
Foto - Kimler ölüm aylığı alabiliyor? Ölüm aylığından, vefat eden sigortalının eşi, çocukları ve bazı şartlara göre de anne ve babası yararlanabiliyor. Vefat eden sigortalının dul eşine yüzde 50 oranında aylık bağlanırken, sigortalının çocuğu yoksa ve eşine kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık bağlanmamışsa yüzde 75’i oranında ölüm aylığı bağlanıyor.

Kimler ölüm aylığı alabiliyor? Ölüm aylığından, vefat eden sigortalının eşi, çocukları ve bazı şartlara göre de anne ve babası yararlanabiliyor. Vefat eden sigortalının dul eşine yüzde 50 oranında aylık bağlanırken, sigortalının çocuğu yoksa ve eşine kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık bağlanmamışsa yüzde 75’i oranında ölüm aylığı bağlanıyor.

#5
Foto - Çalışmayan ya da kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde de 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanlara maaşın yüzde 25 oranında aylık bağlanıyor.

Çalışmayan ya da kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde de 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanlara maaşın yüzde 25 oranında aylık bağlanıyor.

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Foto - Maaş zamları SSK ve Bağ-Kur’dan ölüm aylığı alanlar için geçerlidir. 2022 Ocak maaşınız ek ödemesiz maaşınızdır, temmuz maaşınız ise ek ödeme dahil elinize geçecek maaştır.

Maaş zamları SSK ve Bağ-Kur’dan ölüm aylığı alanlar için geçerlidir. 2022 Ocak maaşınız ek ödemesiz maaşınızdır, temmuz maaşınız ise ek ödeme dahil elinize geçecek maaştır.

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