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Yaşam
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Ölüm anı araç kamerasına yansıdı

2023-08-07 09:10:34
Ölüm anı araç kamerasına yansıdı

Motosikletli gencin öldüğü kaza araç kamerasına yansıdı...

#1
Foto - Ölüm anı araç kamerasına yansıdı

Yalova'da kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kaza anı ise araç kamerasına anbean yansıdı.

#2
Foto - Ölüm anı araç kamerasına yansıdı

Alınan bilgiye göre, Termal Belediyesinde zabıta memuru olarak görev yapan 30 yaşındaki Ali Furkan Özkantar, dün yeni aldığı motosiklet ile Termal - Yalova karayolu Yenimahalle köyü mevkiinde ara yola dönüş yapan Yalova Belediyesi’ne ait kamyonetle çarpıştı. Kaza sonrasında acılar içinde yerde kıvranan Özkantar’ın yaşadığı kaza, bölgeden geçen bir aracın güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Ağır yaralı Özkantar, olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

#3
Foto - Ölüm anı araç kamerasına yansıdı

Özkantar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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