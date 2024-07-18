Olmaz denilen oldu! Çim ile Rusya birbirine düştü... İşte sebebi

Rusya Otomobil Satıcıları Birliği geçen hafta, ülkenin ana tedarikçisi konumundaki Çin'den araç ve otomobil parçası ithalatının ödemelerdeki aksaklıklar nedeniyle durma noktasına gelebileceği uyarısında bulunmuştu. Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya yönelik topyekûn işgal girişiminden bu yana Çin, Rusya'nın en büyük ticaret ortağı oldu. Çin gümrük verilerine göre, iki ülke arasındaki ticaret 2023'te yüzde 60'ın üzerinde artarak 240 milyar dolara çıktı. Rusya, Almanya, Avustralya ve Vietnam'ı geride bırakarak Pekin'in en büyük ticaret ortaklarından biri oldu. Şu anda, Rusya'nın ihracat-ithalat ödemelerinin yaklaşık yüzde 40'ı yuan cinsinden ve Rus para piyasasındaki değerin yarısından fazlasını oluşturuyor.