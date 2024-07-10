Olaylı derbi soruşturmasında yeni gelişme! Ali Koç neden sahaya indiğini açıkladı: Soruşturma başlatılmıştı: Kriz fışkırmıştı o gün…

Baki, Galatasaray taraftarlarının stadyumu terk ettiğini ve gerginlik ihtimalinin ortadan kalktığını düşünerek taraftarlarıyla galibiyet sevinci yaşamak için sahaya çıkmaya karar verdiklerini belirterek, şunları kaydetti: "Soyunma odasından çıkarken Ali Koç bana dönerek, 'Selahattin, yakın zamanda seninle savcılığa gittik. Herhangi bir olay olsa bile sen hiçbir şekilde olaylara karışma.' dedi. Sahaya doğru yöneldiğimiz sırada Galatasaray Kulübü çalışanı olduğunu düşündüğüm bazı kişiler sahaya girmemizin uygun olmayacağını söylediler. Ancak biz de Galatasaray'ın ve diğer takımların galibiyetten sonra bizim stadımızda sevindiğini, bizim de sevinmeye hakkımız olduğunu söyleyerek sahaya girmek istediğimizi belirttik." Baki, bu konuşmalar yapıldığı sırada Galatasaray yönetiminden kimseyi görmediğini, görevlilerle konuştuktan sonra Başkan Ali Koç, kulüp yöneticileri, futbolcular ve diğer çalışanlarla sahaya girdiklerini ancak yine engellemelerle karşılaştıklarını anlattı. Sahaya girdiklerinde Fenerbahçeli taraftarları yaklaşık 5 dakika önce stadyumdan çıkarıldığını üzülerek öğrendiklerini anlatan Baki, fotoğraf çektirmek istediklerini, o sırada Galatasaray'ın genel sekreteri ve yöneticileri olduğunu sonradan öğrendiği 2-3 kişiyle ufak çaplı polemik yaşandığını kaydetti.