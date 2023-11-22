  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Zam üstüne zam! İstanbul'da suya da zam yapıldı! ‘Her şey çok güzel olacak’ dediğin bu muydu Ekrem?

O pilot hakkında son dakika kararı! ABD'den bir skandal karar daha...

Bir ilke imza atacaklar! Bu transfer alkışlanır! Ocak'ta koptu geliyor...

Marmara'nın umuduydu! Tek tek ölüyorlar

Her geçen gün ilgi artıyor

Teröre bir darbe daha! İnsansız helikopter Irak’ta terörle mücadele operasyonuna katıldı!

Eğer söyledikleri gibi olursa tekrar fırlayabilir! Resmen ilan ettiler: Geri dönüyor...

ABD o Türk'ün uzaylı olduğuna inanıyor! Trabzon'a kadar geldiler

Türkiye akıllı ulaşım sistemlerini yaygınlaştırıyor! 2035'te her iki araçtan biri elektrikli olacak!

Olay yorum: "Şampiyon tereddütsüz Trabzonspor'dur!" Başkan ortalığı fena karıştıracak...
Spor
5
Olay yorum: "Şampiyon tereddütsüz Trabzonspor'dur!" Başkan ortalığı fena karıştıracak...

2023-11-22 16:30:37
Olay yorum: "Şampiyon tereddütsüz Trabzonspor'dur!" Başkan ortalığı fena karıştıracak...

Son dakika haberi: Bir Trabzonspor taraftarının, "Müzemizde 2010-11 kupasının yeri boş, o kupa ne zaman yerine konacak?" sorusuna, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Biz bu davadan vazgeçmedik. Şampiyonluğu elde ettik ancak o sezonu unutmadık. 2010-11 sezonunun şampiyonu tereddütsüz Trabzonspor'dur" şeklinde cevap verdi.

#1
Foto - Olay yorum: "Şampiyon tereddütsüz Trabzonspor'dur!" Başkan ortalığı fena karıştıracak...

İstanbul'da, Of-Hayrat Cemiyeti'nin akşam yemeğinde yüzlerce taraftar ile bir araya gelen Trabzonspor başkanı Doğan, 2010-11'i unutmadıklarını söyledi. Ertuğrul Doğan İstanbul'daki Fenerbahçe maçında da bir hakemin benzer işlere kalkıştığını belirterek, "O hakemin de hakemliği artık bitti" dedi.

#2
Foto - Olay yorum: "Şampiyon tereddütsüz Trabzonspor'dur!" Başkan ortalığı fena karıştıracak...

"Bir yandan yarışan diğer yandan ekonomik sorunlarla boğuşan bir dönem yaşıyoruz. Trabzonspor'un tek gündemi ekonomidir. Kendi kendini yönetebilecek bir durumda değildir. SPK'da Trabzonspor dışında böyle borçlu bir şirket olsa tahtası kapalı olur. Önümüzdeki ay yeni sponsorluklarla kasaya 88 milyon Euro para katkımız olacak. Sadece benim başkanlığım dönemimde. Bu katkıları yapmamış olsaydık, bugünkü borç 12 milyar civarında olurdu. Gelirim başkan olurum, 6 ayda borçları bitiririm diye bir durum yok. Bu bir hayal. Hem borçları 6 ayda bitirip hem de İstanbul kulüpleriyle yarışırım diyen varsa buyursun gelsin. Devletimize müracaat ettik, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'a ne verdiyseniz aynısını istiyoruz. 4 ayrı gayrimenkul talebimiz değerlendirme aşamasında. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri ve Kartal'daki Trabzonspor tesislerine bugüne kadar 1 kuruş vergi ödememişiz. Sadece vergi borcumuz 1.2 milyar lira. Her bir taraftarımızın katkısını bekliyoruz. Lisanslı ürünlerden alalım, kombinesi olmayan kombine alsın. Gücü yeten loca alsın. Her bir liraya ihtiyacımız var. Her alanda mücadele veriyoruz. İstanbul'daki

#3
Foto - Olay yorum: "Şampiyon tereddütsüz Trabzonspor'dur!" Başkan ortalığı fena karıştıracak...

Fenerbahçe maçında hakem maçı herkesin gözü önünde bir taraftan alıp diğer tarafa vermeye çalıştı. Ancak o hakemin hakemliği bitti."

#4
Foto - Olay yorum: "Şampiyon tereddütsüz Trabzonspor'dur!" Başkan ortalığı fena karıştıracak...

Bir taraftarın, "Müzemizde 2010-11 kupasının yeri boş, o kupa ne zaman yerine konacak?" sorusu üzerine Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Biz bu davadan vazgeçmedik. Şampiyonluğu elde ettik ancak o sezonu unutmadık. 2010-11 sezonunun şampiyonu tereddütsüz Trabzonspor'dur" dedi. (Karadeniz Gazetesi)

AK Parti'de şok istifa! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Herkes şaşkın

AK Parti'de şok istifa! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Herkes şaşkın
Başkan Erdoğan dünyaya seslendi: Tahammül sınırı aşıldı
Siyaset

Başkan Erdoğan dünyaya seslendi: Tahammül sınırı aşıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Liderleri Çevrimiçi Zirvesi'nde konuştu.
Siyasi partiler mezarlığına gömülmesi yakın! İP ayaklarına dolandı
Siyaset

Siyasi partiler mezarlığına gömülmesi yakın! İP ayaklarına dolandı

İP Genel Başkanı Meral Akşener’in, “kız çocuklarına, delikanlılara, onları istismar edenleri silmezsem adiyim” sözleri gündemdeki yerini kor..
Türkiye, topraklarından altın, çinko, bakır ve fosfat çıkan ülke ile anlaştı! Yunanistan paniğe kapıldı: Ankara'nın o kilit ülkede ne işi var?

Türkiye, topraklarından altın, çinko, bakır ve fosfat çıkan ülke ile anlaştı! Yunanistan paniğe kapıldı: Ankara'nın o kilit ülkede ne işi var?
'Ateistlerin cenaze namazı nasıl kılınır?'
Aktüel

'Ateistlerin cenaze namazı nasıl kılınır?'

Abdurrahman Dilipak yazdı: Artık Diyanet kadrosuna, cenaze namazı kıldırmak için her ilde ve ilçede bir LGBT’li, Komünist, Ateist, Mason, Şa..
İstanbul'da şaşırtan kare! Bir çuval dolusu para ile görüldü
Sosyal Medya

İstanbul'da şaşırtan kare! Bir çuval dolusu para ile görüldü

İstanbul'un piyasası olarak adlandırılan Tahtakale'de bir çuval dolusu para ile gezen adamın görüntüsü sosyal medyada gündem oldu...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23