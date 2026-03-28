Olay yapacak çıkış! Bedeli çok ağır oldu! Yıldız futbolcuya büyük şok

Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İran'da hükümet karşıtı paylaşımları ile hedef tahtasına konunan futbolcu için karar çıktı.

İran'da hükümet karşıtı paylaşımları nedeniyle hedef alınan Sardar Azmoun'un mal varlığına el konulabileceği iddiası gündem olurken, yıldız futbolcu milli takım kadrosu dışında kaldı.

İran Milli Takımı'nın yıldız isimlerinden Sardar Azmoun hakkında ortaya atılan iddialar ülke gündemine oturdu. İran yargısının, tecrübeli futbolcunun mal varlığına el koyabileceği yönündeki açıklaması büyük yankı uyandırdı.

Yarı resmi ajanslarda yer alan bilgilere göre Azmoun, hükümet eleştirmeni olarak değerlendirilen 16 kişilik listede yer aldı. Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hedef alınan yıldız futbolcunun, daha önce de protestolara destek verdiği biliniyor.

31 yaşındaki golcü, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanan son maçların kadrosuna dahil edilmedi. Azmoun'un turnuvada yer alma ihtimalinin de düşük olduğu ifade edildi.

İran Milli Takımı formasıyla 91 maçta 57 gol atan Azmoun, ülke tarihinin en golcü ikinci oyuncusu konumunda bulunuyor.

İran yargısı daha önce de hükümeti eleştiren ünlü isimlerin mal varlıklarına el konulabileceği yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Azmoun'un da bu kapsamda değerlendirildiği belirtildi.

Deneyimli futbolcu kulüp kariyerini Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Shabab Al-Ahli'de sürdürüyor. Azmoun daha önce Roma, Bayer Leverkusen ve Zenit formaları giydi.

