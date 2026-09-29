  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünyanın en garip evi: Yan odaya geçerken ülke değiştiriyor! Olay büyüyor: Sinan Engin'den Hacıosmanoğlu'na mesaj: Futbol IQ'su düşük Hezimet skor sonrası ortalık toz duman: Barış Alper 'olmayan' forvetin arkasında oynuyor gibi! Binlerce yıllık... Tarihin sıfır noktası olan Göbeklitepe'de biri kadın iki kişinin insan mezarları bulundu Ömer Koç'un tepkisiyle ilgili olay sözler: Beklenmedik bir çıkış bu, insan bir bit yeniği arıyor Kritik uyarı asla çöpe atmayın: 5 yemek artığı hakkında bu kez uzmanlar uyardı! Yanlışı görmezden gelmeyin Ada ve kayalıklarda askeri tatbikat: 70 savaş uçağı harekete geçirildi... Yunan basını duyurdu
Spor
6
Yeniakit Publisher
Olay gelişme: Beklenmedik bir çıkış olacak mı? MHK'nın başına o isim mi geçiyor? Çarpıcı iddia

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Olay gelişme: Beklenmedik bir çıkış olacak mı? MHK'nın başına o isim mi geçiyor? Çarpıcı iddia

Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı ile birlikte hakemlik kariyerini noktalayan Mustafa Kamil Abitoğlu için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

#1
Foto - Olay gelişme: Beklenmedik bir çıkış olacak mı? MHK'nın başına o isim mi geçiyor? Çarpıcı iddia

Yorumcu Haluk Yürekli, "Yeni MHK Başkanı olarak Mustafa Kamil Abitoğlu'nun atanacağı söyleniyor." ifadelerini kullandı.

#2
Foto - Olay gelişme: Beklenmedik bir çıkış olacak mı? MHK'nın başına o isim mi geçiyor? Çarpıcı iddia

"Resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun yerine geçecek isimle ilgili flaş bir iddia paylaşıldı.

#3
Foto - Olay gelişme: Beklenmedik bir çıkış olacak mı? MHK'nın başına o isim mi geçiyor? Çarpıcı iddia

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüphelin gözaltına alınmıştı.

#4
Foto - Olay gelişme: Beklenmedik bir çıkış olacak mı? MHK'nın başına o isim mi geçiyor? Çarpıcı iddia

MHK'daki görevine devam etmesi beklenmeyen Gündoğdu'nun yerine sürpriz bir isim ortaya atıldı. Yorumcu Haluk Yürekli, "Yeni MHK Başkanı olarak Mustafa Kamil Abitoğlu'nun atanacağı söyleniyor." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Olay gelişme: Beklenmedik bir çıkış olacak mı? MHK'nın başına o isim mi geçiyor? Çarpıcı iddia

Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı ile birlikte hakemlik kariyerini noktalayan Mustafa Kamil Abitoğlu maç sonu omuzlara alınmıştı. Genç oyuncu Yekta Kurtuluş, Abitoğlu'na köpük sıkarken, tecrübeli oyuncu Sabri Sarıoğlu ise hakem Abitoğlu'na kırmızı kart göstermişti. Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Çaykur Rizespor, şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray'ı ağırlamıştı...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
48 adet KAAN için imza atılmıştı! Erdoğan Türkiye’ye davet etti
Gündem

48 adet KAAN için imza atılmıştı! Erdoğan Türkiye’ye davet etti

Türkiye ile Endonezya arasındaki savunma sanayii ortaklığında dikkat çeken bir temas gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endone..
Müslüman ülkenin lideri Netanyahu’yu gizlice ağırladı
Gündem

Müslüman ülkenin lideri Netanyahu’yu gizlice ağırladı

Gazze’de yaşanan ağır insani tablo nedeniyle İsrail yönetimine yönelik uluslararası tepkiler sürerken dikkat çeken bir görüşme ortaya çıktı...
Bismil'de 400 tonluk patates vurgunu: Kaymakam ve Başsavcının görev yeri değişti!
Gündem

Bismil'de 400 tonluk patates vurgunu: Kaymakam ve Başsavcının görev yeri değişti!

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde dar gelirli ailelere dağıtılmak üzere gönderilen 400 ton patatesin ortadan kaybolmasıyla ilgili başlatılan so..
Mehmet Şimşek'ten fon soruşturmasıyla ilgili çok kritik açıklama: Onlara bir işlem yapılmayacak
Ekonomi

Mehmet Şimşek'ten fon soruşturmasıyla ilgili çok kritik açıklama: Onlara bir işlem yapılmayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon soruşturmasıyla ilgili olarak dikkat çeken bir açıklama yaptı. Şimşek, "Piyasa bozucu işlemlere k..
Kılıçdaroğlu’na şok: İhraç edildi
Gündem

Kılıçdaroğlu’na şok: İhraç edildi

Sosyal Demokrasi Derneği, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dernek üyeliğinden ihraç edildiğini açıkladı. Derneğin Genel Başkanı Sami..
Yollar göle döndü, sürücüler ilerlemekte zorlandı! İstanbul’da sağanak bastırdı
Gündem

Yollar göle döndü, sürücüler ilerlemekte zorlandı! İstanbul’da sağanak bastırdı

İstanbul’da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa’da bazı cadde ve sokakları su altında bıraktı.....
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23