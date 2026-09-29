Olay gelişme: Beklenmedik bir çıkış olacak mı? MHK'nın başına o isim mi geçiyor? Çarpıcı iddia
Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı ile birlikte hakemlik kariyerini noktalayan Mustafa Kamil Abitoğlu için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
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Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı ile birlikte hakemlik kariyerini noktalayan Mustafa Kamil Abitoğlu için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Yorumcu Haluk Yürekli, "Yeni MHK Başkanı olarak Mustafa Kamil Abitoğlu'nun atanacağı söyleniyor." ifadelerini kullandı.
"Resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun yerine geçecek isimle ilgili flaş bir iddia paylaşıldı.
İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüphelin gözaltına alınmıştı.
MHK'daki görevine devam etmesi beklenmeyen Gündoğdu'nun yerine sürpriz bir isim ortaya atıldı. Yorumcu Haluk Yürekli, "Yeni MHK Başkanı olarak Mustafa Kamil Abitoğlu'nun atanacağı söyleniyor." ifadelerini kullandı.
Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı ile birlikte hakemlik kariyerini noktalayan Mustafa Kamil Abitoğlu maç sonu omuzlara alınmıştı. Genç oyuncu Yekta Kurtuluş, Abitoğlu'na köpük sıkarken, tecrübeli oyuncu Sabri Sarıoğlu ise hakem Abitoğlu'na kırmızı kart göstermişti. Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Çaykur Rizespor, şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray'ı ağırlamıştı...
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