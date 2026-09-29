Bu çocuk daha ne yapsın? Arda Güler'in İtalya hezimetindeki bu görüntüsü dünya basınında...
Yenilgiye rağmen her ayağına top gelince tüm taraftarları heyecanlandıran Arda Güler'in istatistikleri dünya basınında konuşulmaya devam ediyor...
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Yenilgiye rağmen her ayağına top gelince tüm taraftarları heyecanlandıran Arda Güler'in istatistikleri dünya basınında konuşulmaya devam ediyor...
A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde konuk ettiği İtalya'ya 4-1 yenilirken, Arda Güler'in maçın devre arasında gösterdiği bir tepki İspanyol basınında gündem oldu.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya'ya 4-1 mağlup olurken, Ay-yıldızlı takımın genç yeteneği Arda Güler performansıyla dikkat çeken isimlerden birisi oldu.
Opta verilerine göre; karşılaşmada 100 kez topla buluşan Arda, 70 pasının 62'sini olumlu kullanarak yüzde 89'luk bir isabet oranı sağladı. 1'isi kaleyi bulan 4 şut çeken milli futbolcu, 4 kez de çalım attı. Arda Güler girdiği 16 ikili mücadelenin 11'inden galip çıkarken, 5 defa faule maruz kaldı.
Öte yandan 21 yaşındaki futbolcunun başarılı performansı İspanyol basınında da gündem oldu. AS gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde; maçın 56. dakikasında Arda'nın Barış Alper Yılmaz'a attığı uzun pasa dikkat çekildi. Barış Alper bu pozisyonda topu ağlarla buluştursa da aktif alanda bulunan Oğuz Aydın ofsaytta kaldığı için gol iptal edilmişti. İspanyol gazetesi, "Arda Güler bir şölen sunuyor: Real Madrid'in bu genç yıldızının sergilediği son harika ana tanık olun." başlığıyla verdiği haberde "Milli takım forması giyen Türk oyuncu, bu muazzam asiste imza attı. Ancak gol, topa vurulduğu anda yaşanan pozisyonel ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı." ifadeleri kullanıldı.
Bu arada Arda Güler'in saha içerisindeki sinirli anları da İspanyol medyasına konu oldu. A Milli Takım ilk yarıyı 3-0 yenik tamamlarken, yıldız futbolcunun skora ve oynanan oyuna oldukça öfkelendiği görüldü. Arda soyunma odasına giderken sol bileğindeki sargıyı agresif bir şekilde çıkardı ve yere fırlattı. AS gazetesinde bu anlar için "İtalya karşısında 3-0 geride oldukları ilk yarıdan sonra Arda Güler'in yaşadığı muazzam öfke. Real Madrid'de forma giyen Türk oyuncu, takımının felaket bir ilk yarı geçirmesinin ardından öfkesini gizleyemedi." yorumu yapıldı.
El Desmarque'de ise takım arkadaşlarının Arda'yı performans anlamında yalnız bıraktığına vurgu yapıldı ve yetenekli futbolcunun sinirlerine hakim olamadığı anlar için "Arda Güler tek başına yetmiyor: İtalya'nın Türkiye karşısında 20 dakikadan kısa sürede 3-0 öne geçmesine duyduğu acımasız öfke" başlığı atıldı.
Haberde, Arda'nın Türkiye'nin en iyi oyuncularından biri olduğu ve genç yıldızın, takımının kötü performansına duyduğu öfkeyi belli ederek soyunma odası tüneline yöneldiği belirtildi.
Arda Güler'in öfkelendiği bu anlar için "Genç Real Madrid oyuncusunun milli takımla ilgili hissettiği hayal kırıklığını gözler önüne seren tepkisi viral oldu. Takımın oyununa öfke gösteren tek isim Arda'ydı. Bu durum, henüz 21 yaşında takımın simge ismi haline gelmesine rağmen, Güler gibi bir yeteneğin kendi seviyesine ulaşamayan bir kadro içinde ne kadar yalnız kaldığının bir başka kanıtıydı." yorumu yapıldı.
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