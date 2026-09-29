Bu çocuk daha ne yapsın? Arda Güler'in İtalya hezimetindeki bu görüntüsü dünya basınında...

Arda Güler'in öfkelendiği bu anlar için "Genç Real Madrid oyuncusunun milli takımla ilgili hissettiği hayal kırıklığını gözler önüne seren tepkisi viral oldu. Takımın oyununa öfke gösteren tek isim Arda'ydı. Bu durum, henüz 21 yaşında takımın simge ismi haline gelmesine rağmen, Güler gibi bir yeteneğin kendi seviyesine ulaşamayan bir kadro içinde ne kadar yalnız kaldığının bir başka kanıtıydı." yorumu yapıldı.