2024-02-21 10:02:28 Olay Fatih Terim iddiası! Bu kadarını yapamazsınız artık: Cicim ayları ne çabuk bitti böyle…
Son dakika haberi: Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos'un teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Yunanistan Ligi'nde Lamia maçında alınan beraberlikle büyük bir fırsatı tepen Panathinaikos'ta olay Fatih Terim iddiası gündeme oturdu. İddiaya göre, Teirm'in Panathinaikos'tan ayrılarak başka bir takımın başına geçmeye hazırlandığı belirtildi. İşte bomba iddiaya dair tüm detaylar...