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Spor
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Olay Fatih Terim iddiası! Bu kadarını yapamazsınız artık: Cicim ayları ne çabuk bitti böyle…

2024-02-21 10:02:28
Olay Fatih Terim iddiası! Bu kadarını yapamazsınız artık: Cicim ayları ne çabuk bitti böyle…

Son dakika haberi: Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos'un teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Yunanistan Ligi'nde Lamia maçında alınan beraberlikle büyük bir fırsatı tepen Panathinaikos'ta olay Fatih Terim iddiası gündeme oturdu. İddiaya göre, Teirm'in Panathinaikos'tan ayrılarak başka bir takımın başına geçmeye hazırlandığı belirtildi. İşte bomba iddiaya dair tüm detaylar...

#1
Foto - Olay Fatih Terim iddiası! Bu kadarını yapamazsınız artık: Cicim ayları ne çabuk bitti böyle…

Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos'un teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - Olay Fatih Terim iddiası! Bu kadarını yapamazsınız artık: Cicim ayları ne çabuk bitti böyle…

İddiaya göre, Teirm'in Panathinaikos'tan ayrılarak başka bir takımın başına geçmeye hazırlandığı belirtildi. İşte bomba iddiaya dair tüm detaylar...

#3
Foto - Olay Fatih Terim iddiası! Bu kadarını yapamazsınız artık: Cicim ayları ne çabuk bitti böyle…

Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Süper Lig 23. hafta mücadelesinde Lamia'yı konuk etti.

#4
Foto - Olay Fatih Terim iddiası! Bu kadarını yapamazsınız artık: Cicim ayları ne çabuk bitti böyle…

Panathinaikos, 39. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan Lamia karşısında iki puan kaybetti.

#5
Foto - Olay Fatih Terim iddiası! Bu kadarını yapamazsınız artık: Cicim ayları ne çabuk bitti böyle…

Karşılaşma sonrası Yunan basını Fatih Terim'i sert sözlerle eleştirirken, bugün flaş bir iddia daha geldi.

#6
Foto - Olay Fatih Terim iddiası! Bu kadarını yapamazsınız artık: Cicim ayları ne çabuk bitti böyle…

Türkiye Gazetesi'nin Yunan basınına dayandırdığı iddiaya göre Terim'in Panathinaikos'ta günlerinin artık sayılı olduğunu ve Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ahli'nin başına geçebileceğini belirtti.

#7
Foto - Olay Fatih Terim iddiası! Bu kadarını yapamazsınız artık: Cicim ayları ne çabuk bitti böyle…

Yunanistan Süper Ligi'nin 23. Haftasında Panathinaikos sahasında Lamia ile karşılaştı.

#8
Foto - Olay Fatih Terim iddiası! Bu kadarını yapamazsınız artık: Cicim ayları ne çabuk bitti böyle…

İlk defa Yunan taraftarların önünde maça çıkan Fatih Terim sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

#9
Foto - Olay Fatih Terim iddiası! Bu kadarını yapamazsınız artık: Cicim ayları ne çabuk bitti böyle…

Alınan bu beraberliğin ardından Panathinaikos 3. sıraya geriledi.

#10
Foto - Olay Fatih Terim iddiası! Bu kadarını yapamazsınız artık: Cicim ayları ne çabuk bitti böyle…

"PANATHINAIKOS'UN DURUMU BUNDAN DAHA KÖTÜ OLAMAZ"

#11
Foto - Olay Fatih Terim iddiası! Bu kadarını yapamazsınız artık: Cicim ayları ne çabuk bitti böyle…

Karşılaşmayı kazanmış olsalardı liderliğe oturacak olan yeşil-beyazlılarda taraftarlar ayağa kalkarken Yunan basınından bomba bir iddia geldi.

#12
Foto - Olay Fatih Terim iddiası! Bu kadarını yapamazsınız artık: Cicim ayları ne çabuk bitti böyle…

"Panathinaikos'un durumu bundan daha kötü olamaz" başlığıyla okuyucularına seslenen Yunan basını Fatih Terim'in koltuğunun tehlikede olduğunu ifade etti.

#13
Foto - Olay Fatih Terim iddiası! Bu kadarını yapamazsınız artık: Cicim ayları ne çabuk bitti böyle…

Deneyimli teknik adamın Panathinaikos ile yollarını ayırması halinde Al-Ahli'nin başına geçebileceği belirtildi.

#14
Foto - Olay Fatih Terim iddiası! Bu kadarını yapamazsınız artık: Cicim ayları ne çabuk bitti böyle…

FATİH TERİM'İN PANATHINAIKOS KARNESİ

#15
Foto - Olay Fatih Terim iddiası! Bu kadarını yapamazsınız artık: Cicim ayları ne çabuk bitti böyle…

Panathinaikos'un başında 13 maça çıkan Fatih Terim, 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

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