2024-06-03 10:05:03 Olay çıkaracak sözler! “Icardi topçu mopçu değil”
Galatasaray Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etti.
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Galatasaray Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etti.
Taraftarlar kutlamalara hız kesmeden devam ederken, takımın yıldız ismi Mauro Icardi'nin performansı dikkat çekti.
Sezon boyunca attığı gollerle takımını sırtlayan Icardi, 25 gol ile gol kralı oldu.
Ancak Icardi’nin bu sezon Fenerbahçe karşısındaki etkisizliği de dikkatlerden kaçmadı.
Sarı-kırmızılılar, ezeli rakipleri karşısında beklenen performansı sergileyemedi ve Icardi, bu maçta sahada adeta kayboldu.
Sosyal medyada Icardi’nin Fenerbahçe karşıtı 25 sosyal medya paylaşımı yaptığı ancak Fenerbahçe kalelerine sezon boyunca bir tek bile isabetli şut çekemediği vurgulandı.
Bu paylaşıma gelen tepkiler ise sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.
Bir paylaşımda Icardi için "Influencer" denildi.
İşte bazı tepkiler...
İşte bazı tepkiler...
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