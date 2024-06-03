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Spor
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Olay çıkaracak sözler! "Icardi topçu mopçu değil"

2024-06-03 10:05:03
Olay çıkaracak sözler! “Icardi topçu mopçu değil”

Galatasaray Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etti.

#1
Foto - Olay çıkaracak sözler! "Icardi topçu mopçu değil"

Taraftarlar kutlamalara hız kesmeden devam ederken, takımın yıldız ismi Mauro Icardi'nin performansı dikkat çekti.

#2
Foto - Olay çıkaracak sözler! "Icardi topçu mopçu değil"

Sezon boyunca attığı gollerle takımını sırtlayan Icardi, 25 gol ile gol kralı oldu.

#3
Foto - Olay çıkaracak sözler! "Icardi topçu mopçu değil"

Ancak Icardi’nin bu sezon Fenerbahçe karşısındaki etkisizliği de dikkatlerden kaçmadı.

#4
Foto - Olay çıkaracak sözler! "Icardi topçu mopçu değil"

Sarı-kırmızılılar, ezeli rakipleri karşısında beklenen performansı sergileyemedi ve Icardi, bu maçta sahada adeta kayboldu.

#5
Foto - Olay çıkaracak sözler! "Icardi topçu mopçu değil"

Sosyal medyada Icardi’nin Fenerbahçe karşıtı 25 sosyal medya paylaşımı yaptığı ancak Fenerbahçe kalelerine sezon boyunca bir tek bile isabetli şut çekemediği vurgulandı.

#6
Foto - Olay çıkaracak sözler! "Icardi topçu mopçu değil"

Bu paylaşıma gelen tepkiler ise sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

#7
Foto - Olay çıkaracak sözler! "Icardi topçu mopçu değil"

Bir paylaşımda Icardi için "Influencer" denildi.

#8
Foto - Olay çıkaracak sözler! "Icardi topçu mopçu değil"

İşte bazı tepkiler...

#9
Foto - Olay çıkaracak sözler! "Icardi topçu mopçu değil"

İşte bazı tepkiler...

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