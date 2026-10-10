  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Salih Tuna'dan olay sözler: İyi ki tutuklanmadı Flaş açıklama: Sözleşmesi feshedilmişti! Montella ile Hacıosmanoğlu görüşecek Ücretsiz hizmet alanlara darbe: Gemini kullanımında köklü revizyon Patronun dedikodusunu yapınca kovuldu! Mahkeme kararını verdi! Basit bir taktikle üstelik: Tüyleri saniyeler içinde temizliyor! Terörsüz Türkiye süreci meyve veriyor! Diyarbakır'daki değişimin en net fotoğrafları Türk F-16 pilotları ülkeyi salladı: Yetkililer ani karar alıp askeri üsse gitti Bakan Uraloğlu, Sapanca’daki zirvede konuştu: Hedefimiz havacılıkta sınır tanımayan Türkiye İnan: Şebekelerin elinize tutuşturduklarını okumayın! Dedikodulara baksak Özel Manisa’da sokağa çıkamaz
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Türk F-16 pilotları ülkeyi salladı: Yetkililer ani karar alıp askeri üsse gitti

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türk F-16 pilotları ülkeyi salladı: Yetkililer ani karar alıp askeri üsse gitti

Türk savaş uçakları Letonya'da gündem olmayı sürdürüyor. Ülkenin Savunma Bakanı Raivis Melnis, Lielvārde Askeri Üssü'nde Türk F-16 pilotlarıyla görüştü.

#1
Foto - Türk F-16 pilotları ülkeyi salladı: Yetkililer ani karar alıp askeri üsse gitti

Baltık semalarında görev yapan Türk savaş uçaklarına Letonya'dan bir kez daha teşekkür geldi. Savunma Bakanı Raivis Melnis, Lielvārde Askeri Üssü'nde Türk F-16 pilotlarıyla buluştu.

#2
Foto - Türk F-16 pilotları ülkeyi salladı: Yetkililer ani karar alıp askeri üsse gitti

Letonya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Melnis, Letonya Ulusal Silahlı Kuvvetlerine ait Lielvarde Askeri Üssü’nde Türk Hava Kuvvetleri personeliyle bir araya geldi.

#3
Foto - Türk F-16 pilotları ülkeyi salladı: Yetkililer ani karar alıp askeri üsse gitti

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melnis, Letonya hava sahasının güvenliğinin güçlendirilmesine önemli katkı sağlayan Türkiye'ye duyarlılığı ve hızlı hareket etmesi dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

#4
Foto - Türk F-16 pilotları ülkeyi salladı: Yetkililer ani karar alıp askeri üsse gitti

Bakan Melnis, Türk savaş uçaklarının Lielvarde'de bulunmasının NATO'nun hızlı tepki verme ve kuvvetlerini ihtiyaç duyulan bölgelere etkili şekilde sevk etme kabiliyetini ortaya koyduğunu belirtti. Melnis, müttefikler arasındaki yakın işbirliği, karşılıklı güven ve birlikte hareket etme kararlılığının Letonya ve NATO'nun doğu kanadının güvenliği için temel ön koşul olduğunu vurguladı.

#5
Foto - Türk F-16 pilotları ülkeyi salladı: Yetkililer ani karar alıp askeri üsse gitti

Açıklamaya göre, Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçakları, NATO Entegre Hava ve Füze Savunması faaliyetlerini desteklemek amacıyla kısa süreliğine Letonya'da bulundu. Türk savaş uçaklarının Letonya'ya konuşlandırılmasıyla NATO'nun müttefik kuvvetlerini hızlı şekilde sevk etme ve konuşlandırma kabiliyetinin yanı sıra Lielvarde Askeri Üssü’nün müttefik hava kuvvetlerini kabul etme ve destekleme hazırlığı da test edildi. Öte yandan, Savunma Bakanı Melnis'in girişimiyle Letonya’da 3 Ekim’de yapılan genel seçimler sırasında Türkiye, Almanya ve İtalya hava kuvvetleri, Letonya hava sahasının korunmasının güçlendirilmesinde ek katkılar sağladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Eyüp Demir

Maşallah la havle vela kuvvete illa billah

Kime karsi

Rusyaya,,, bizi KIBRIS yunan ve Israil meselelarimizde kesinlikle desteklemiyen, hatta tamaniyla karsimizdda Duran bu ulkeleri ve dusman suudu desteklemek akilakmaz,, mehmedim yine ayni koredeki gibi tehkilede,, nicin?? hangi zorunkulukla??? Ustelik Hemen yakininda ingiliz Fransiz alman Italian,,modern guclu muthis have gucleriyle cevriliyken,, nicin rusyaya karsi karsi ya geliyoruz,, dusman ediliyoryuz,,, NE ISIMIZ VAR LITVANYADA LETONYADA BIZ YUNANLA ISRAILLE SAVASSAK, KESINKIKLE YUNANIN ISRAELI YANINDA SAVASTA OLACAKLAR,,
TÜM YORUMLARA GİT
Arda Turan milli takım için cevabını verdi!
Spor

Arda Turan milli takım için cevabını verdi!

A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü için adı geçen Arda Turan’ın, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yönetiminde..
Necla Uygur hayatını kaybetti
Aktüel

Necla Uygur hayatını kaybetti

Türk tiyatrosunun yerli ve milli oyuncularından merhum Nejat Uygur’un kendisi gibi tiyatro sanatçısı eşi Necla Uygur, tedavi gördüğü hastane..
Adaletten kaçamayacağını anladı!
Gündem

Adaletten kaçamayacağını anladı!

Gazeteci İlknur Yılmaz'a yönelik hakaret suçlamasıyla yürütülen soruşturmada çağrılara ve aramalara rağmen ifade vermeye gitmeyen Akkaya hak..
Hakan Fidan İsrail'in uykularını kaçırdı
Gündem

Hakan Fidan İsrail'in uykularını kaçırdı

Terör devleti İsrail'in eli kanlı ordusu, Suriye'nin Kuneytra kırsalında baskınlar düzenledi. Siyonistlerin provokasyonu sonrası Dışişleri B..
Suudi Arabistan'dan peş peşe saldırı! Bomba yağdırdı
Dünya

Suudi Arabistan'dan peş peşe saldırı! Bomba yağdırdı

Yemen'deki İran destekli Husiler'den yapılan açıklamada "Suudi Arabistan son 24 saatte 59 hava saldırısı düzenledi" ifadeleri kullanıldı. ..
İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç için hesap vakti
Gündem

İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç için hesap vakti

Sermaye piyasası soruşturmalarına ilişkin yanıltıcı açıklama yapan İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç için hesap vakti geldi...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23