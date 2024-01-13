2024-01-13 00:13:03 Okyanus suyu sıcaklıkları alarm veriyor
Çin Bilim Akademisi tarafından yürütülen araştırmada, okyanuslarla ilgili dehşete düşüren sonuçlara ulaşıldı.
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Çin Bilim Akademisi tarafından yürütülen araştırmada, okyanuslarla ilgili dehşete düşüren sonuçlara ulaşıldı.
2023'te okyanus suyu sıcaklıklarının 5. kez üst üste rekor kırdığı ve sera gazı salınımının azaltılması halinde bile yüz yıl boyunca artmaya devam edeceği ortaya çıktı.
Çin Bilim Akademisi tarafından yürütülen araştırmada Çinli, ABD'li, Yeni Zelandalı, İtalyan ve Fransız araştırmacılar, yıllık okyanus suyu sıcaklıklarını ölçtü.
Ölçümlerde 2023'te okyanus suyu sıcaklıklarının 2022'ye kıyasla 0,23 derece daha yüksek olduğu ve bunun 5. kez üst üste kaydedilen "en yüksek sıcaklık" olduğu tespit edildi.
Araştırmacılar, sera gazı salınımının azaltılması halinde bile okyanus suyu sıcaklıklarının bu yüz yıl boyunca artmaya devam edeceğini belirtti.
Araştırmanın sonuçları, "Advances in Atmospheric Sciences" isimli dergide yayınlandı.
Kaynak: AA
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