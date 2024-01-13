  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
7
Okyanus suyu sıcaklıkları alarm veriyor

2024-01-13 00:13:03
Okyanus suyu sıcaklıkları alarm veriyor

Çin Bilim Akademisi tarafından yürütülen araştırmada, okyanuslarla ilgili dehşete düşüren sonuçlara ulaşıldı.

#1
Foto - Okyanus suyu sıcaklıkları alarm veriyor

2023'te okyanus suyu sıcaklıklarının 5. kez üst üste rekor kırdığı ve sera gazı salınımının azaltılması halinde bile yüz yıl boyunca artmaya devam edeceği ortaya çıktı.

#2
Foto - Okyanus suyu sıcaklıkları alarm veriyor

Çin Bilim Akademisi tarafından yürütülen araştırmada Çinli, ABD'li, Yeni Zelandalı, İtalyan ve Fransız araştırmacılar, yıllık okyanus suyu sıcaklıklarını ölçtü.

#3
Foto - Okyanus suyu sıcaklıkları alarm veriyor

Ölçümlerde 2023'te okyanus suyu sıcaklıklarının 2022'ye kıyasla 0,23 derece daha yüksek olduğu ve bunun 5. kez üst üste kaydedilen "en yüksek sıcaklık" olduğu tespit edildi.

#4
Foto - Okyanus suyu sıcaklıkları alarm veriyor

Araştırmacılar, sera gazı salınımının azaltılması halinde bile okyanus suyu sıcaklıklarının bu yüz yıl boyunca artmaya devam edeceğini belirtti.

#5
Foto - Okyanus suyu sıcaklıkları alarm veriyor

Araştırmanın sonuçları, "Advances in Atmospheric Sciences" isimli dergide yayınlandı.

#6
Foto - Okyanus suyu sıcaklıkları alarm veriyor

Kaynak: AA

Türkiye'ye Zengezur Koridoru'nun açılması kararı kabul edildi!
Ekonomi

Türkiye'ye Zengezur Koridoru'nun açılması kararı kabul edildi!

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile Azerbaycan'ın batı illeri arasında kara bağlantısını sağlayacak Zengezur Koridoru'nun açılmasının Nahçıvan, A..
Arsa bulamayan tarlasınada kurabilir! Ev alamayana yeni çözüm
Ekonomi

Arsa bulamayan tarlasınada kurabilir! Ev alamayana yeni çözüm

Özellikle büyükşehirlerde daire fiyatları uçarken elinde birikimi olanlar alternatif konutlara yönelmiş durumda.
Moto kuryelere yeni düzenleme geliyor! MOBESE kameraları da ceza yazacak
Ekonomi

Moto kuryelere yeni düzenleme geliyor! MOBESE kameraları da ceza yazacak

2023 yılı içinde Türkiye genelinde sürücü ve araç sayısı arttı. Peki yeni yılla birlikte yeni uygulamalar devreye girecek mi? İşte uzman isi..
Suat Kılıç'tan 'ittifak' açıklaması!
Siyaset

Suat Kılıç'tan 'ittifak' açıklaması!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Prof. Dr. Doğan Aydal'ın Halk TV'deki tepki çeken sözlerinden sonra açıklamalarda ..
Akaryakıt fiyatları, Brent petrolü: 12-13 Ocak benzine, motorine indirim- zam var mı?
Ekonomi

Akaryakıt fiyatları, Brent petrolü: 12-13 Ocak benzine, motorine indirim- zam var mı?

Petrol fiyatları, Orta Doğu'da artan gerginliğin etkisiyle yükselmeye devam ederken değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı e..
AK Parti'de şok istifa! Hiç kimse bunu beklemiyordu! O isim, aldığı flaş kararı az önce böyle ilan etti

AK Parti'de şok istifa! Hiç kimse bunu beklemiyordu! O isim, aldığı flaş kararı az önce böyle ilan etti
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23