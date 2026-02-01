İtalya örneğini işaret etti! Camda dünyaya açılma hedefi

Paşaoğlu'nun eserleri yalnızca Alanya ile sınırlı kalmadı. Kendi imkânlarıyla ürettiği cam eserleri Norveç, Danimarka, Finlandiya ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkeye gönderdiğini söyleyen usta sanatçı, dikkat çeken bir çalışmasını da şöyle anlattı: "Brunei Kralı için katmanlı bir cam kolye yaptım. Bu kolye konsolosluk aracılığıyla gönderildi. Bu benim için büyük bir gurur." Alanya'nın cam sanatında dünyada söz sahibi olabileceğini vurgulayan Paşaoğlu, "Yetkililerden ricam, Alanya'yı sadece turizm kenti olarak değil, aynı zamanda bir cam kültür merkezi haline getirelim. İtalya bu işin merkeziyse, Alanya neden ikinci İtalya olmasın? Bu sanatın Alanya'da tanınmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.