İtalya örneğini işaret etti! Camda dünyaya açılma hedefi
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İtalya örneğini işaret etti! Camda dünyaya açılma hedefi

Cam sanatında dünyanın merkezi olarak gösterilen İtalya’yı örnek alan Alanyalı cam üfleme ustası Hamit Paşaoğlu, ürettiği eserlerle Avrupa’dan Orta Doğu’ya uzanan bir yol açmış durumda...


Foto - İtalya örneğini işaret etti! Camda dünyaya açılma hedefi

Antalya’nın Alanya ilçesinde 25 yıldır cam üfleme sanatıyla üretim yapan Hamit Paşaoğlu, camda küresel başarıyı yakalayan İtalya modelini işaret etti.


Foto - İtalya örneğini işaret etti! Camda dünyaya açılma hedefi

Yaklaşık 25 yıldır cam üfleme sanatını icra eden Paşaoğlu, Alanya'nın yalnızca bir turizm kenti değil, aynı zamanda cam kültürünün merkezi olmasını hedefliyor. Camı yüksek ısıda ateşe tutarak şekillendiren Paşaoğlu; hayvan figürlerinden parfüm şişelerine, kolyelerden süs eşyalarına kadar birçok özgün ürün ortaya çıkarıyor. Mesleğini büyük bir aşkla yaptığını belirten usta sanatçı, "Asıl işim sıcak cam ve üfleme cam. Ömrümün sonuna kadar tezgahın başından ayrılmak istemiyorum, mesleğimi çok seviyorum" dedi.


Foto - İtalya örneğini işaret etti! Camda dünyaya açılma hedefi

Asıl mesleğinin elektrik olduğunu belirten Paşaoğlu, cam üfleme sanatına yeniden dönüş hikâyesini şu sözlerle anlattı: "Asıl mesleğim elektrikti. Uzun yıllar farklı işlerde çalıştım ama camdan kopamadım. Tekrar bu işe döndüm. 25 senedir bu sanatı icra ediyorum. Hem Türkiye'de hem de birçok ülkede sanatımı en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım."


Foto - İtalya örneğini işaret etti! Camda dünyaya açılma hedefi

Paşaoğlu'nun eserleri yalnızca Alanya ile sınırlı kalmadı. Kendi imkânlarıyla ürettiği cam eserleri Norveç, Danimarka, Finlandiya ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkeye gönderdiğini söyleyen usta sanatçı, dikkat çeken bir çalışmasını da şöyle anlattı: "Brunei Kralı için katmanlı bir cam kolye yaptım. Bu kolye konsolosluk aracılığıyla gönderildi. Bu benim için büyük bir gurur." Alanya'nın cam sanatında dünyada söz sahibi olabileceğini vurgulayan Paşaoğlu, "Yetkililerden ricam, Alanya'yı sadece turizm kenti olarak değil, aynı zamanda bir cam kültür merkezi haline getirelim. İtalya bu işin merkeziyse, Alanya neden ikinci İtalya olmasın? Bu sanatın Alanya'da tanınmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.


Foto - İtalya örneğini işaret etti! Camda dünyaya açılma hedefi

Cam üfleme sanatının yok olmaması için gençlerin bu mesleği öğrenmesi gerektiğini belirten Paşaoğlu, gençlere açık çağrıda bulunarak, "Gençler gelsin, bu mesleği öğrensin. Cam üfleme sabır ister, emek ister ama çok kıymetlidir" dedi. Çocukları da unutmayan Paşaoğlu, karne alan tüm çocuklara sürpriz bir hediye hazırladığını dile getiren Paşaoğlu "Alanya'da karnesini alan tüm çocukları bekliyorum. Her çocuğa bir cam yaptıracağım. Bu da benim çocuklara hediyem" dedi.


Foto - İtalya örneğini işaret etti! Camda dünyaya açılma hedefi

Alanya'da ateşin içinde şekillenen camlar, Hamit Paşaoğlu'nun ellerinde sanata dönüşürken; usta sanatçı, hem kültürel mirası yaşatmaya hem de Alanya'yı cam sanatında dünya sahnesine taşımayı amaçlıyor.

