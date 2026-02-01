  • İSTANBUL
Sağlık
7
Yeniakit Publisher
O ürünlere dikkat edin! Fit görünme hayaliniz kâbusa dönmesin
IHA Giriş Tarihi:

O ürünlere dikkat edin! Fit görünme hayaliniz kâbusa dönmesin

Fit bir görünüme kavuşmak isteyenler internette ve sosyal medya platformlarında ’doğal içerik’ iddiasıyla satılan ürünlere yeniliyorlar. Uzmanlardan bu konuda çok önemli uyarılar geldi.

#1
Foto - O ürünlere dikkat edin! Fit görünme hayaliniz kâbusa dönmesin

Günümüzde fit bir görünüme kavuşmak isteyen pek çok kişi, çareyi internette ve sosyal medya platformlarında ’doğal içerik’ iddiasıyla satılan ürünlerde arıyor. Kolay ulaşılabilir olmasıyla dikkat çeken bu ürünlerin sayısı her geçen gün artarken, uzmanlar ise bilinçsiz kullanımın şifadan çok geri dönüşü olmayan sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

#2
Foto - O ürünlere dikkat edin! Fit görünme hayaliniz kâbusa dönmesin

Sosyal medya akışlarında sıkça karşımıza çıkan, ünlü isimlerin ve fenomenlerin tavsiyeleriyle geniş kitlelere ulaşan zayıflama ürünleri tartışılmaya devam ediyor. ’Kısa sürede şaşırtıcı sonuç’ ve ’tamamen bitkisel’ vaatleriyle pazarlanan bu ürünlerin, vitrindeki ışıltılı tanıtımlarının ardında ciddi riskler barındırabileceği belirtiliyor.

#3
Foto - O ürünlere dikkat edin! Fit görünme hayaliniz kâbusa dönmesin

Kocaeli Eczacı Odası Başkanı Mustafa Ezer, vatandaşların ’doğal’ kelimesine aldanarak aslında birer kimyasal kokteyl tükettiğini ifade etti. Özellikle fenomenlerin ellerine tutuşturulan reklam metinleriyle pazarlanan bu ürünlerin, Sağlık Bakanlığı yerine Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan "takviye edici gıda" onayı alarak denetimden kaçtığına dikkati çeken Ezer, analiz edilmemiş bu maddelerin eczacı ve hekim kontrolü dışında kullanılmasının ölümcül riskler taşıdığının altını çizdi.

#4
Foto - O ürünlere dikkat edin! Fit görünme hayaliniz kâbusa dönmesin

Zayıflama ürünlerinde sıkça tağşişe rastlandığını ifade eden Ezer, "Yapılan analizlerde sibutramin, sildenafil gibi yasaklı ilaç etken maddeleriyle karşılaşıyoruz. Vatandaşlarımız doğal bir ürün aldığını zannederken aslında farkında olmadan ilaç kullanmış oluyor. Bu ürünler ilk etapta hızlı kilo verdiriyor gibi görünebilir ama bunun bedeli çok ağır olabiliyor" diye konuştu.

#5
Foto - O ürünlere dikkat edin! Fit görünme hayaliniz kâbusa dönmesin

Bu tür ürünlerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiğinin altını çizen Mustafa Ezer, "Bu ürünleri kullanan hastalarımız çarpıntı, tansiyon yükselmesi gibi şikâyetlerle eczanelere ya da hastanelere başvurabiliyor. Daha ilerleyen süreçte böbrek hasarı, karaciğer yetmezliği ve hayati risk oluşturan tablolarla karşılaşabiliyoruz. Ne yazık ki çoğu zaman bu durum fark edildiğinde geç kalınmış oluyor" şeklinde kullandı.

#6
Foto - O ürünlere dikkat edin! Fit görünme hayaliniz kâbusa dönmesin

Ezer, özellikle sosyal medya fenomenleri üzerinden yapılan reklamlara da değinerek, bu tanıtımların da yanıltıcı olduğunu kaydetti. Ezer, "Orada genellikle bir reklam metni okunuyor. İlacın gerçekten kullanılıp kullanılmadığı bile belli değil. Bu tür paylaşımlar vatandaşlarımızın sağlığını doğrudan tehlikeye atıyor. Kilo verme kişiye özeldir. Ürünün dozu, kullanım süresi ve kişinin kullandığı diğer ilaçlar mutlaka değerlendirilmelidir. Vatandaşlarımız zayıflama amacıyla ürünleri internetten değil, uzmanının yönlendirmesiyle temin etmelidir. Eczane güvendir" ifadelerini kullandı.

