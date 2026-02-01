O ürünlere dikkat edin! Fit görünme hayaliniz kâbusa dönmesin

Zayıflama ürünlerinde sıkça tağşişe rastlandığını ifade eden Ezer, "Yapılan analizlerde sibutramin, sildenafil gibi yasaklı ilaç etken maddeleriyle karşılaşıyoruz. Vatandaşlarımız doğal bir ürün aldığını zannederken aslında farkında olmadan ilaç kullanmış oluyor. Bu ürünler ilk etapta hızlı kilo verdiriyor gibi görünebilir ama bunun bedeli çok ağır olabiliyor" diye konuştu.