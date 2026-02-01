Kana susamış katil vampir yine iş başında! Ateşkesi yine katliamlarla deldiler

“İSRAİL SALDIRILARI, ATEŞKESİ BALTALAMA GİRİŞİMİ” Öte yandan Filistinli direniş grupları, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını tehlikeli biçimde artırmasının ateşkesi sağlamlaştırmaya yönelik çabaları baltalamaya dönük açık bir girişim olduğunu bildirdi. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulusal ve İslami Güçler Takip Komitesi (çoğu Filistin direniş gruplarını kapsayan yapı) tarafından ortak bir bildiri yayımlandı. Komitenin Gazze'de düzenlediği toplantıda, İsrail güçlerinin ateşkesi ihlal etmeyi sürdürmesini ve Gazze Şeridi Yönetimi Ulusal Komitesi'nin kurulmasının ardından saldırıların tehlikeli biçimde tırmanmasını ele aldığı belirtildi. Açıklamada, saldırıların dün şafak vakti itibarıyla zirveye ulaştığı, binaların, sığınma merkezlerinin ve polis karakollarının hedef alındığı, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Komite, bu saldırıların Filistinli grupların ateşkesi güçlendirmeye yönelik çabalarını baltalamayı amaçladığını ve İsrail hükümeti ile ordusunun yükümlülüklerinden kaçma niyetini açıkça ortaya koyduğunu kaydetti.