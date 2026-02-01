Dünyayı ayağa kaldıran Epstein’in dosyasından Türkiye düşmanı başbakan da çıktı! Vay sübyancı vay
ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin açıklanan yeni belgelerde Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin ismi de yer aldı. 9 Temmuz 2017 tarihli belgede "Hindistan Başbakanı Modi, ABD Başkanı'nın yararına İsrail'de dans edip şarkı söyledi" ifadeleri öne çıkarken, Hindistan yönetiminden de bu iddialara yanıt gecikmedi.