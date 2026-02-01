  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İstanbul trafiği 'ara tatil' de dinlemedi: Okullar kapalıyken bile yüzde 80’lerin altına düşmedi Şamil Tayyar’dan çok konuşulacak CHP iddiası! “Kılıçdaroğlu” detayı olay oldu İşte bu detaya dikkat... Çamaşır böyle kuruyor, bu detay hemen kurutuyor Fil gibi hafızaya sahip olabilirsiniz! Bunu mutlaka yapın! Terör örgütünün tüm artık unsurları için şartlar kökten değişti! Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama geldi: Önlerinde sadece iki yol var İstanbul karanlığa gömülecek! Telefonları şarj edin, mumları hazırlayın 2050 için ürküten tahmin: Dünya nüfusunda adım adım gelen tehlike
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Dünyayı ayağa kaldıran Epstein’in dosyasından Türkiye düşmanı başbakan da çıktı! Vay sübyancı vay
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dünyayı ayağa kaldıran Epstein’in dosyasından Türkiye düşmanı başbakan da çıktı! Vay sübyancı vay

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin açıklanan yeni belgelerde Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin ismi de yer aldı. 9 Temmuz 2017 tarihli belgede "Hindistan Başbakanı Modi, ABD Başkanı'nın yararına İsrail'de dans edip şarkı söyledi" ifadeleri öne çıkarken, Hindistan yönetiminden de bu iddialara yanıt gecikmedi.

#1
Foto - Dünyayı ayağa kaldıran Epstein’in dosyasından Türkiye düşmanı başbakan da çıktı! Vay sübyancı vay

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche'ın, Epstein hakkındaki soruşturmayla ilgili 3 milyondan fazla yeni dosyayı daha kamuoyuyla paylaştıklarını bildirmesinin ardından, belgelerde Hindistan Başbakanı Modi'nin ismi dikkati çekti.

#2
Foto - Dünyayı ayağa kaldıran Epstein’in dosyasından Türkiye düşmanı başbakan da çıktı! Vay sübyancı vay

Modi'nin isminin geçtiği 9 Temmuz 2017 tarihli belgede, "Hindistan Başbakanı Modi, ABD Başkanı'nın yararına İsrail'de dans edip şarkı söyledi. Birkaç hafta önce görüşmüşlerdi. İşe yaradı." ifadeleri öne çıktı.

#3
Foto - Dünyayı ayağa kaldıran Epstein’in dosyasından Türkiye düşmanı başbakan da çıktı! Vay sübyancı vay

Öte yandan NDTV televizyonunun haberine göre, Hindistan, Modi'nin Temmuz 2017'de İsrail'e yaptığı resmi ziyarete yönelik ifadelerin "hüküm giymiş bir suçlunun değersiz düşüncelerinden ibaret" olduğunu belirterek tepki gösterdi.

#4
Foto - Dünyayı ayağa kaldıran Epstein’in dosyasından Türkiye düşmanı başbakan da çıktı! Vay sübyancı vay

Modi'nin Temmuz 2017'de İsrail'e gerçekleştirdiği ziyaret, Hindistan ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkilerin 1992'de başlamasının ardından Hindistan Başbakanı'nın yaptığı ilk ziyaret olarak kayıtlara geçmişti.

#5
Foto - Dünyayı ayağa kaldıran Epstein’in dosyasından Türkiye düşmanı başbakan da çıktı! Vay sübyancı vay

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savcı Sayan’dan terör yardakçılarına sert sorular: "Sahi kim bunlar?"
Gündem

Savcı Sayan’dan terör yardakçılarına sert sorular: "Sahi kim bunlar?"

Ağrı eski belediye başkanı Savcı Sayan, terör örgütü uzantılarının ve sözde Kürt temsilcilerinin emperyalist güçlerle olan kirli pazarlıklar..
ABD detayı! İran'daki saldırıda derin şüphe
Dünya

ABD detayı! İran'daki saldırıda derin şüphe

İran’ın Bender Abbas şehrindeki lüks bir konutta büyük bir patlama meydana geldi. Olay yerinden paylaşılan videolarda, binada büyük hasar me..
Cumhurbaşkanı Chaudhry Vefat Etti!
Dünya

Cumhurbaşkanı Chaudhry Vefat Etti!

Pakistan'ın kontrolündeki Azad Cammu Keşmir bölgesinin Cumhurbaşkanı Sultan Mehmood Chaudhry, 71 yaşında hayatını kaybetti. Pakistan Başbaka..
Kadıköy’de maskeleri düşüren görüntüler! ‘Camiye ihtiyaç yok’ diyen CHP’li azgınlar görsün
Gündem

Kadıköy’de maskeleri düşüren görüntüler! ‘Camiye ihtiyaç yok’ diyen CHP’li azgınlar görsün

Kadıköy Rıhtım’da yapılması planlanan cami projesine yönelik itirazlar sürerken, Cuma namazında vatandaşların cami dışında saf tutmak zorund..
Güney Çin Denizi'nde tansiyon düşmüyor! Çin'den Scarborough Sığı'nda gövde gösterisi
Dünya

Güney Çin Denizi'nde tansiyon düşmüyor! Çin'den Scarborough Sığı'nda gövde gösterisi

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Cephe Komutanlığı, egemenlik ihtilafı yaşadığı Scarborough Sığı (Huangyan Adası) çevresinde deniz ve hava kuv..
Sıcak saatler! Saldırı başladı
Dünya

Sıcak saatler! Saldırı başladı

Ukrayna'dan yapılan açıklamada "Rusya, Sumi'ye saldırı düzenledi" ifadeleri kullanıldı.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23