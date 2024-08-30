Okul ürünlerinde fırsat! BİM 3 Eylül indirim listesini açıkladı

Okulların açılmasına kısa bir süre kala, çocuklarınızın beslenme çantalarına koyabileceğiniz çeşitli ürünler dikkat çekiyor. Yüzde 100 meyve suyu çeşitleri arasında yer alan Juss 200 ml, yalnızca 6,50 TL'ye satışta. Kahvaltılar için ideal olan Sarelle 700 gram kakaolu fındık kreması da bu hafta BİM’de.BİM kataloglarında serinletici içecekler de öne çıkıyor. Lipton soğuk çay 1 lt 27,50 TL'den, Sek 330 ml soğuk kahve çeşitleri ise 28 TL'den satışta olacak. Ayrıca, Nesquik 420 gr çikolatalı içecek tozu 89 TL'ye, tam tahıllı bar ise 25 gr için 17,50 TL'ye alıcılarını bekliyor. BİM, atıştırmalık sevenler için de çeşitli indirimler sunuyor. Züber'in 3x40 gr çilekli kakaolu meyve barı 69,50 TL'den, Hazarbey 200 gr kuru erik ise 49,50 TL'den satışta. Ayrıca, yaş hurma 500 gr için 79,50 TL ve Aktürk 1000 gr vanilya aromalı gofret 69 TL olarak raflarda yerini alacak.