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Okul ürünlerinde fırsat! BİM 3 Eylül indirim listesini açıkladı
Ekonomi
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Okul ürünlerinde fırsat! BİM 3 Eylül indirim listesini açıkladı

2024-08-30 11:40:32
Okul ürünlerinde fırsat! BİM 3 Eylül indirim listesini açıkladı

BİM’in 3 Eylül 2024 kataloğunda okula dönüş ürünleri, gıda, içecek, giyim ve kişisel bakım kategorilerinde birbirinden cazip fırsatlar sizleri bekliyor. Bu hafta kaçırılmayacak indirimleri keşfedin!

#1
Foto - Okul ürünlerinde fırsat! BİM 3 Eylül indirim listesini açıkladı

Okulların açılmasına kısa bir süre kala, çocuklarınızın beslenme çantalarına koyabileceğiniz çeşitli ürünler dikkat çekiyor. Yüzde 100 meyve suyu çeşitleri arasında yer alan Juss 200 ml, yalnızca 6,50 TL'ye satışta. Kahvaltılar için ideal olan Sarelle 700 gram kakaolu fındık kreması da bu hafta BİM’de.BİM kataloglarında serinletici içecekler de öne çıkıyor. Lipton soğuk çay 1 lt 27,50 TL'den, Sek 330 ml soğuk kahve çeşitleri ise 28 TL'den satışta olacak. Ayrıca, Nesquik 420 gr çikolatalı içecek tozu 89 TL'ye, tam tahıllı bar ise 25 gr için 17,50 TL'ye alıcılarını bekliyor. BİM, atıştırmalık sevenler için de çeşitli indirimler sunuyor. Züber'in 3x40 gr çilekli kakaolu meyve barı 69,50 TL'den, Hazarbey 200 gr kuru erik ise 49,50 TL'den satışta. Ayrıca, yaş hurma 500 gr için 79,50 TL ve Aktürk 1000 gr vanilya aromalı gofret 69 TL olarak raflarda yerini alacak.

#2
Foto - Okul ürünlerinde fırsat! BİM 3 Eylül indirim listesini açıkladı

BİM’in bu haftaki kataloğunda süt ve süt ürünleri de büyük indirimlerle satışa sunuluyor. Az yağlı 3 kg yoğurt 79,50 TL, laktozsuz yoğurt 750 g ise 29,50 TL’den satışa sunuluyor. Ayrıca, yarım yağlı tost peyniri 1.500 g 249 TL’ye, poşetli bütün piliç 69 TL’ye ve dana köfte 219 TL’ye alıcılarını bekliyor olacak.

#3
Foto - Okul ürünlerinde fırsat! BİM 3 Eylül indirim listesini açıkladı

Bu hafta BİM kataloğunda çoraplar, iç giyim ürünleri, oda kokuları, makyaj çantaları ve kişisel bakım ürünleri de cazip fiyatlarla satışta olacak. Sporcu büstiyer 79,50 TL, fermuar detaylı sütyen 194,50 TL’den satılacak. Ayrıca, çocuklar için atletler ve diğer birçok ürün uygun fiyatlarla BİM raflarında yer alacak.

#4
Foto - Okul ürünlerinde fırsat! BİM 3 Eylül indirim listesini açıkladı

Bim’de bu hafta güzellik ürünleri de öne çıkıyor. Led Yüz Maskesi 1.975 TL, Isıtmalı Masaj Cihazı 799 TL, Yüz Germe Masaj Cihazı ise 999 TL’den satışa sunuluyor.

#5
Foto - Okul ürünlerinde fırsat! BİM 3 Eylül indirim listesini açıkladı

Büyük indirimi ise sona sakladık! Bim bu hafta çekme karavanı satışa sunuyor. Marin kontra mobilya malzemesi ve dizel ortam ısıtıcı ile birlikte 4 metrelik çekme karavan peşin fiyatına 6 taksitle 279.000 TL’den satışa sunulacak. Ayrıca çocuklar için Corby marka elekrikli scooter 5.975 TL’den, North Pasific marka trambolin ise 2.975 TL’den müşteri ile buluşturulacak. 3 Eylül 2024 BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan tüm indirimli ürünler ve detaylar, alışveriş listelerinizi hazırlarken size rehberlik edecek. İndirimli alışverişler için kataloğu incelemeyi unutmayın!

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