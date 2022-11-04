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Türkiye
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Okul servisi ciple çarpıştı! Yaralılar var

2022-11-04 15:42:17
Okul servisi ciple çarpıştı! Yaralılar var

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde öğrenci servisiyle cipin çarpışması sonucu 4’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

#1
Foto - Okul servisi ciple çarpıştı! Yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, kaza Tufanbeyli ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi.

#2
Foto - Okul servisi ciple çarpıştı! Yaralılar var

ddiaya göre, öğrenci taşıyan Hüseyin Keçe’nin yönetimindeki 01 Z 2629 plakalı minibüs ile Mehmet Gökoğuz’un kullandığı 33 AFM 988 plakalı cip çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savurulan minibüs, Mehmet Ertuna’nın evine de çarparak zarar verdi.

#3
Foto - Okul servisi ciple çarpıştı! Yaralılar var

Kaza sonrası öğrenci servisinde yaralanan 4 çocuk ile yaralanan iki sürücü hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada servis sürücüsü ve 1 çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

#4
Foto - Okul servisi ciple çarpıştı! Yaralılar var

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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