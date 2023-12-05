2023-12-05 03:05:45 Okul pansiyonunda yangın: 12 öğrenci zehirlendi
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir okul pansiyonunda çıkan yangında 12 öğrenci dumandan etkilendi.
'100 milyon tonu aşkın rezerve sahip petrol bulduk' diyerek ilan ettiler! Bölgeden petrol fışkırıyor
Altını olanlar dikkat! Dünya Altın Konseyi 'Devletler altınla ilgili bu adımı atacak' diyerek duyurdu
59 yıllık süt ve peynir ürünleri devi Yörsan'ın iflasında BAE parmağı! Şok edici detaylar ortaya çıktı
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir okul pansiyonunda çıkan yangında 12 öğrenci dumandan etkilendi.
Edinilen bilgilere göre, saat 20.30 sıralarında Yeni Mahalle'deki Yeni Mahalle Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonunda yangın çıktı.
Yangın kısa sürede büyürken, bölgeye Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 112 sağlık çalışanları ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın ekipler tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen 12 öğrenci ve bir öğretmen ilk tedavilerinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangında pansiyonda büyük hasar oluştu.
Öğrencilerin yakınları hastaneye akın ederken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Bölgede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırıyor. Kaynak: İHA
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23