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Yaşam
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Okul pansiyonunda yangın: 12 öğrenci zehirlendi

2023-12-05 03:05:45
Okul pansiyonunda yangın: 12 öğrenci zehirlendi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir okul pansiyonunda çıkan yangında 12 öğrenci dumandan etkilendi.

#1
Foto - Okul pansiyonunda yangın: 12 öğrenci zehirlendi

Edinilen bilgilere göre, saat 20.30 sıralarında Yeni Mahalle'deki Yeni Mahalle Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonunda yangın çıktı.

#2
Foto - Okul pansiyonunda yangın: 12 öğrenci zehirlendi

Yangın kısa sürede büyürken, bölgeye Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 112 sağlık çalışanları ve polis ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Okul pansiyonunda yangın: 12 öğrenci zehirlendi

Yangın ekipler tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen 12 öğrenci ve bir öğretmen ilk tedavilerinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

#4
Foto - Okul pansiyonunda yangın: 12 öğrenci zehirlendi

Yangında pansiyonda büyük hasar oluştu.

#5
Foto - Okul pansiyonunda yangın: 12 öğrenci zehirlendi

Öğrencilerin yakınları hastaneye akın ederken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

#6
Foto - Okul pansiyonunda yangın: 12 öğrenci zehirlendi

Bölgede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırıyor. Kaynak: İHA

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