Okul kıyafeti alacak veliler dikkat! Çocuğunuz sağlığından olmasın

“Daha öne fermuarlı hırkalarımız trikolarımız vardı. Hırka olduğunda biraz sıcak havada çocuklarımız çıkartıp, sırasının altında sınıfta askıda veya okul bahçesinde unutabiliyordu. Son yıllarda bu durum sweatshirta doğru gitti. Hırka kullanımı çok azaldı, tercih edilmiyor. Piyasa genel olarak tüm sektörlerde, olduğu gibi bizim sektörlerde de yüzde 120 bir atış oldu ham madde ve işçilikte. Fakat bu yıl karımızı düşük tutup, geçen yıla oranla yüzde 50, yukarıya doğru güncelleme yaptık. Bu yıl ilk okul 1. Sınıfa başlayan bir öğrencimiz için kısa kol, tişörtler okullara ve modellere göre değişiklik gösterse de 100 - 180 TL bandında, orta okullarda 180 - 220 TL bandında, liselerde 200 - 240 TL ortalama fiyatlarımız. Pantolon fiyatlarımız da bu yıl 120 TL’den başlıyor 420 TL’ye kadar yükseliyor.