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Okul kıyafeti alacak veliler dikkat! Çocuğunuz sağlığından olmasın

2023-08-25 13:23:55
Okul kıyafeti alacak veliler dikkat! Çocuğunuz sağlığından olmasın

Yaklaşan 2022-2023 eğitim öğretim yılı öncesinde okul kıyafeti alışverişinde de hareketlilik başladı. Kalitesiz ürünler, yanlış seçilen kıyafetler ise çocukların sağlığına zarar veriyor.

#1
Foto - Okul kıyafeti alacak veliler dikkat! Çocuğunuz sağlığından olmasın

İzmit, Derince, Kartepe ve Başiskele ilçelerinde 110 okula stoklu kıyafet hizmeti veren bir tekstil firmasında hummalı çalışma sürüyor.

#2
Foto - Okul kıyafeti alacak veliler dikkat! Çocuğunuz sağlığından olmasın

Piyasasının altında satış yaptıklarını söyleyen firma sahibi Ceyhun Eken, polyester ürünlerin renginin daha canlı durulduğu için tercih edildiğini fakat pamuklu ürünlerin sağlıklı olduğunu söyledi. Ceyhun Eken, okul kıyafetinde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

#3
Foto - Okul kıyafeti alacak veliler dikkat! Çocuğunuz sağlığından olmasın

Şirket olarak 24 yıldır okul kıyafetleri satışı yaptıklarını ve son 18 yıldır üretimi de kendilerinin yaptığını belirten firma sahibi Ceyhun Eken, “Pamuklu ürünleri tercih ediyoruz, fakat pamuk polyester karışık olan ürünler biraz daha renkleri canlı durduğundan iyi gibi anlaşılıyor. Bunlar esasen sağlıksız, biz kullanmıyoruz. Pamuklu ürünler yıkandıktan sonra renkleri yavaş yavaş açılıyor olabilir fakat sağlıklı ürünler. Polyester ürünler vücudun nefes almasını engeller, hastalıklara yol açabilir. Terlemeden dolayı koku olur” dedi.

#4
Foto - Okul kıyafeti alacak veliler dikkat! Çocuğunuz sağlığından olmasın

Ürünlerde polyester kullanmadıklarını, yüzde yüz pamuklu üretim yaptıklarının altını çizen Ceyhun Eken, şunları söyledi:

#5
Foto - Okul kıyafeti alacak veliler dikkat! Çocuğunuz sağlığından olmasın

“Daha öne fermuarlı hırkalarımız trikolarımız vardı. Hırka olduğunda biraz sıcak havada çocuklarımız çıkartıp, sırasının altında sınıfta askıda veya okul bahçesinde unutabiliyordu. Son yıllarda bu durum sweatshirta doğru gitti. Hırka kullanımı çok azaldı, tercih edilmiyor. Piyasa genel olarak tüm sektörlerde, olduğu gibi bizim sektörlerde de yüzde 120 bir atış oldu ham madde ve işçilikte. Fakat bu yıl karımızı düşük tutup, geçen yıla oranla yüzde 50, yukarıya doğru güncelleme yaptık. Bu yıl ilk okul 1. Sınıfa başlayan bir öğrencimiz için kısa kol, tişörtler okullara ve modellere göre değişiklik gösterse de 100 - 180 TL bandında, orta okullarda 180 - 220 TL bandında, liselerde 200 - 240 TL ortalama fiyatlarımız. Pantolon fiyatlarımız da bu yıl 120 TL’den başlıyor 420 TL’ye kadar yükseliyor.

#6
Foto - Okul kıyafeti alacak veliler dikkat! Çocuğunuz sağlığından olmasın

Alternatif çok likralı, düşük yüksek ve orta bel, boru paça, silim birçok model var. Herkes bütçesine göre pantolon tercih edebilir. Üretici olduğumuz için kendi atölyemizde terzi ve tadilat hizmetini de ücretsiz olarak veriyoruz. Bu yıl ortalama bir pantolon paçasını terziye yaptırdığında 50 TL ücret ödüyor. Biz bunu ücretsiz veriyoruz, müşteride bizi tercih etmiş oluyor”

#7
Foto - Okul kıyafeti alacak veliler dikkat! Çocuğunuz sağlığından olmasın

Kalitesiz ürünler en çok çocukların sağlığına zara verdiğini söyleyen Eken, “En sağlıklısı ve doğru olanı pamuklu ürünlerin kullanılmasıdır. Velilerimiz hem fiyata hem ürüne bakmalarını tavsiye ederim. Şuan yoğunluk başladı. Gün boyu yoğunluk hızla devam edecektir. Bundan sonra yukarı doğu pik yapar. İşlerimiz her geçen gün daha da hareketlenecektir. Öğrenci ve velilerimizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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