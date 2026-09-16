'Oh olsun' dedirten gelişme: Savaş helikopteri sırasını kaybettiler
Türkiye'ye ehditler savuran İsrail'de büyük kriz patlak verdi. Tel Aviv yönetimi AH-64 Apache taarruz helikopterinin üretim sırasını kaybetti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'ye ehditler savuran İsrail'de büyük kriz patlak verdi. Tel Aviv yönetimi AH-64 Apache taarruz helikopterinin üretim sırasını kaybetti.
İsrail ordusunun ABD'li Boeing'den satın almayı planladığı 12 adet AH-64 Apache taarruz helikopterinin üretim sırasını kaybettiği bildirildi. İsrail basınında yer alan haberlere göre, gerekli ödemenin zamanında yapılmaması nedeniyle Boeing'in İsrail için ayırdığı üretim slotu iptal edildi.
Kanal 12'nin aktardığı bilgilere göre, üretim sırasının başka bir ülkeye tahsis edilmesi bekleniyor.
Olağanüstü bir müdahale gerçekleşmemesi halinde İsrail'in yeni helikopterleri için teslimat sürecinin üç yıla kadar gecikebileceği belirtiliyor.
Gelişmenin, İsrail ordusunun savaş nedeniyle artan harcamalarla karşı karşıya kaldığı bir dönemde yaşanması dikkat çekti. Savunma bütçesindeki finansman sorunlarının yalnızca yeni silah alımlarını değil, hasar gören tank ve zırhlı araçların yeniden hizmete alınmasına yönelik çalışmaları da etkileyebileceği ifade ediliyor.
İsrail'in 2026 savunma bütçesi ocak ayında 112 milyar şekel olarak belirlenmiş, mart ayında ise 144 milyar şekele çıkarılmıştı.
Buna rağmen savaşın oluşturduğu ek mali yük nedeniyle ordunun yeni tedarik programlarında finansman sıkıntısı yaşadığı aktarılıyor.
12 Apache'nin üretim sırasının kaybedilmesi, İsrail'in taarruz helikopteri filosunu güçlendirme planında da gecikmeye yol açabilir. Helikopterlerin daha sonraki bir üretim döneminde İsrail'e tahsis edilmesi bekleniyor.
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