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FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: Gözaltılar var

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AA Giriş Tarihi:

FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: Gözaltılar var

Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. Son olarak kanlı örgütün "güncel yapılanması" soruşturmasında 3 zanlı daha yakalandı.

#1
Foto - FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: Gözaltılar var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, 3 şüpheli gözaltına alındı.

#2
Foto - FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: Gözaltılar var

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

#3
Foto - FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: Gözaltılar var

Bu kapsamda örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde saklandıkları ve buralarda barınanlara yardım ettikleri tespit edilen 4 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

#4
Foto - FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: Gözaltılar var

Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerden 3'ü gözaltına alınırken, 1 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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