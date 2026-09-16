FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: Gözaltılar var
Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. Son olarak kanlı örgütün "güncel yapılanması" soruşturmasında 3 zanlı daha yakalandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. Son olarak kanlı örgütün "güncel yapılanması" soruşturmasında 3 zanlı daha yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Bu kapsamda örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde saklandıkları ve buralarda barınanlara yardım ettikleri tespit edilen 4 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerden 3'ü gözaltına alınırken, 1 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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