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Okul çıkışında feci kaza!

2023-03-15 19:17:08
Okul çıkışında feci kaza!

Kaza Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Yenişehir Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi.

#1
Foto - Okul çıkışında feci kaza!

Edinilen bilgiye göre, okuldan çıkan 17 yaşındaki Ekin Sıla Öktem yolun karşısına geçtiği sırada tramvay çarptı. Tramvayın altında kalan öğrenciyi gören arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

#2
Foto - Okul çıkışında feci kaza!

İhbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, tramvay altında kalan 17 yaşındaki genci çıkarmak için çalışma başlattı.

#3
Foto - Okul çıkışında feci kaza!

Ağır yaralı olarak tramvay altından çıkartılan genç hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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