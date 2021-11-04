Oktay Kaynarca'dan Masumlar Apartmanı açıklaması

ATV'nin efsane dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da oynadığı Behzat Façalı karakteriyle gönüllere taht kuran Emir Benderlioğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı EDHO paylaşımıyla dikkat çekti. Benderlioğlu'nun ''Belki de yeniden merhaba diyeceğiz'' sözleri, dizinin izleyicileri tarafından ''Dizi devam mı edecek?'' şeklinde yorumlandı. İşte Emir Benderlioğlu'nun tartışmalara neden olan o sözleri: Ayrılık Dünyaya Hükümdar Olmaz. Zamansız oldu... Belki de her şeyin yeri ve zamanı kusursuzdu... 'Elveda' dedik... Belki de yeniden merhaba diyeceğiz... Kimbilir, gelecek ne getirecek... Ama geçmiş, güzel anılar ve dostluklarla dolu, biraz da hüzün ve özlemle...