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Medya
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Oktay Kaynarca'dan Masumlar Apartmanı açıklaması

2021-11-04 15:40:06
Oktay Kaynarca'dan Masumlar Apartmanı açıklaması

ATV'nin efsane dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekranlara veda etti. Dizinin başrolü Oktay Kaynarca hakkında çıkan Masumlar Apartmanı iddialara karşı sessizliğini bozdu.

#1
Foto - Televizyon ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni sezona başlamadan veda etti. Dizinin sevenlerini üzen haber ünlü oyuncu Oktay Kaynarca tarafından duyurulurken bu kapsamda

Televizyon ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni sezona başlamadan veda etti. Dizinin sevenlerini üzen haber ünlü oyuncu Oktay Kaynarca tarafından duyurulurken bu kapsamda "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) bitti mi, final mi yaptı, yeni sezon ne zaman başlayacak?" soruları yanıt aramaya başladı

#2
Foto - ATV'nin efsane dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da oynadığı Behzat Façalı karakteriyle gönüllere taht kuran Emir Benderlioğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı EDHO paylaşımıyla dikkat çekti. Benderlioğlu'nun ''Belki de yeniden merhaba diyeceğiz'' sözleri, dizinin izleyicileri tarafından ''Dizi devam mı edecek?'' şeklinde yorumlandı. İşte Emir Benderlioğlu'nun tartışmalara neden olan o sözleri: Ayrılık Dünyaya Hükümdar Olmaz. Zamansız oldu... Belki de her şeyin yeri ve zamanı kusursuzdu... 'Elveda' dedik... Belki de yeniden merhaba diyeceğiz... Kimbilir, gelecek ne getirecek... Ama geçmiş, güzel anılar ve dostluklarla dolu, biraz da hüzün ve özlemle...

ATV'nin efsane dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da oynadığı Behzat Façalı karakteriyle gönüllere taht kuran Emir Benderlioğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı EDHO paylaşımıyla dikkat çekti. Benderlioğlu'nun ''Belki de yeniden merhaba diyeceğiz'' sözleri, dizinin izleyicileri tarafından ''Dizi devam mı edecek?'' şeklinde yorumlandı. İşte Emir Benderlioğlu'nun tartışmalara neden olan o sözleri: Ayrılık Dünyaya Hükümdar Olmaz. Zamansız oldu... Belki de her şeyin yeri ve zamanı kusursuzdu... 'Elveda' dedik... Belki de yeniden merhaba diyeceğiz... Kimbilir, gelecek ne getirecek... Ama geçmiş, güzel anılar ve dostluklarla dolu, biraz da hüzün ve özlemle...

#3
Foto - Öte yandan senaryoda büyük bir değişikliğe giden Masumlar Apartmanı dizisi için ise Oktay Kaynarca iddiaları gündeme gelmişti.

Öte yandan senaryoda büyük bir değişikliğe giden Masumlar Apartmanı dizisi için ise Oktay Kaynarca iddiaları gündeme gelmişti.

#4
Foto - Kaynarca'nın Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna katılacağı öne sürülünce ünlü oyuncudan açıklama geldi. Oktay Kaynarca açıklamasında

Kaynarca'nın Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna katılacağı öne sürülünce ünlü oyuncudan açıklama geldi. Oktay Kaynarca açıklamasında "Kopyala yapıştırcılara, tıklanma simsarlarına, uydurukçu sosyal medyacılara, bilmemnecilere itibar etmeyin. Bir projeye falan dahil olduğum yok. Benim haberimi benden" yazdı.

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