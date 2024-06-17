Oktay Kaynarca bu kez tepki çekti! Sosyal medya ayağa kalktı

OKTAY KAYNARCA'YA GELEN TEPKİLERDEN BAZILARI ŞÖYLE: Ülkenin milliyetçiliği olmaz, vatanperverliği olur. Zira ülke bir devletin egemenliği altındaki coğrafi sınırları tanımlar. Milliyetçi olmak için ise dil, kültür ve tarih birliğine sahip belirli bir insan topluluğunun, yani bir milletin parçası olmanız ve onunla özdeşleşmeniz icap eder ki bu da ülkeden apayrı bir kavramdır. Yani herkes vatansever olabilir ama herkes milliyetçi olamaz. Siz Türk milliyetçisi olmak istemiyorsunuz diye de Türk dilinin, kültürünün ve tarihinin adı değişecek değil.