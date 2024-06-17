Oktay Kaynarca bu kez tepki çekti! Sosyal medya ayağa kalktı

Gelen tepkilerin ardından X hesabından açıklama yapan Oktay Kaynarca, "Görüyorum ki geçmişte yaptığım bir röportajdaki 'Ben Türkiyeliyim' sözüm eğrilip bükülüp tuhaf yerlere çekilmeye çalışılmakta. Bizim memleket, vatan sevdamızı sorgulamak kimsenin haddi değildir. 'Türkiyelim' demek bana göre 'Ben bu memleketin çocuğum' demektir. Batısı, doğusu, kuzeyi, güneyi bana göre birdir ve bayrağımın dalgalandığı her yer memleketimdir. Herkes Türk olmak zorunda değildir ama ben bir TÜRK olarak bu topraklarda yaşayan herkesi 'Türkiyelim' dedirtmek adına Türkiyeli bir Türküm!!!!" ifadelerini kullandı.