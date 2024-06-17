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Medya
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Oktay Kaynarca bu kez tepki çekti! Sosyal medya ayağa kalktı

2024-06-17 08:53:05
Oktay Kaynarca bu kez tepki çekti! Sosyal medya ayağa kalktı

Son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde rol alan Oktay Kaynarca'nın sözleri sosyal medyada tartışma konusu oldu.

#1
Foto - Oktay Kaynarca bu kez tepki çekti! Sosyal medya ayağa kalktı

Oyuncu Oktay Kaynarca, A Para'da yayımlanan "Biz Bize" programındaki açıklamalarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

#2
Foto - Oktay Kaynarca bu kez tepki çekti! Sosyal medya ayağa kalktı

Ünlü oyuncu programda, "Ben şehir milliyetçiliğini sevmem. Ülke milliyetçiliğini severim. Ben Türkiyeliyim. Türkiye milliyetçisiyim." dedi.

#3
Foto - Oktay Kaynarca bu kez tepki çekti! Sosyal medya ayağa kalktı

Kaynarca'nın açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem olurken; "Oktay Kaynarca" ismi de X'e "En Çok Konuşulanlar" listesine girdi.

#4
Foto - Oktay Kaynarca bu kez tepki çekti! Sosyal medya ayağa kalktı

OKTAY KAYNARCA'YA GELEN TEPKİLERDEN BAZILARI ŞÖYLE: Ülkenin milliyetçiliği olmaz, vatanperverliği olur. Zira ülke bir devletin egemenliği altındaki coğrafi sınırları tanımlar. Milliyetçi olmak için ise dil, kültür ve tarih birliğine sahip belirli bir insan topluluğunun, yani bir milletin parçası olmanız ve onunla özdeşleşmeniz icap eder ki bu da ülkeden apayrı bir kavramdır. Yani herkes vatansever olabilir ama herkes milliyetçi olamaz. Siz Türk milliyetçisi olmak istemiyorsunuz diye de Türk dilinin, kültürünün ve tarihinin adı değişecek değil.

#5
Foto - Oktay Kaynarca bu kez tepki çekti! Sosyal medya ayağa kalktı

Oktay Kaynarca, "Türkiyeli" diyerek ırkçılık yapıyor. Türk kimliğini yok saymak nefret suçudur. Fransız, Alman derken sorun yok ama Türk'e gelince Türkiyeli. Fransızlara Fransalı, İtalyanlara İtalyalı, İngilizlere İngiltereli mi diyorsunuz Oktay Kaynarca?

#6
Foto - Oktay Kaynarca bu kez tepki çekti! Sosyal medya ayağa kalktı

Türk'üm deyince bu memleketin çocuğu olmuyor musunuz Oktay Bey? Sizler sözlerine kıymet verilen değerli sanatçılarsınız, ağzınızdan çıkan sözleri kabul edecek çok insan var. Hiçbir Fransız, ben Fransalıyım ya da hiçbir Alman ben Almanyalıyım demiyor.

#7
Foto - Oktay Kaynarca bu kez tepki çekti! Sosyal medya ayağa kalktı

Gelen tepkilerin ardından X hesabından açıklama yapan Oktay Kaynarca, "Görüyorum ki geçmişte yaptığım bir röportajdaki 'Ben Türkiyeliyim' sözüm eğrilip bükülüp tuhaf yerlere çekilmeye çalışılmakta. Bizim memleket, vatan sevdamızı sorgulamak kimsenin haddi değildir. 'Türkiyelim' demek bana göre 'Ben bu memleketin çocuğum' demektir. Batısı, doğusu, kuzeyi, güneyi bana göre birdir ve bayrağımın dalgalandığı her yer memleketimdir. Herkes Türk olmak zorunda değildir ama ben bir TÜRK olarak bu topraklarda yaşayan herkesi 'Türkiyelim' dedirtmek adına Türkiyeli bir Türküm!!!!" ifadelerini kullandı.

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