Öksürüğe ne iyi gelir? İşte 7 doğal çözüm

içinde uyuyabileceksiniz. Bal Bal, öksürük şuruplarına benzer şekilde çalışır. Tüketildiğinde boğazın astarını kaplayarak ağrıyı veya kaşınmayı hafifletir. Öksürüklerde kullanılmak üzere incelenen bal türlerinin çoğu, daha yaygın olarak bulunan çiçek balından ziyade karabuğday balı gibi koyu ballardır. Balın gece öksürüklerini tedavi etmede kullanılan yaygın öksürük ilaçları kadar etkili olabileceği düşünülüyor. 2-18 yaş arası 105 çocuk katılımcıyla yapılan bir araştırmada, çocuklar uyumadan otuz dakika önce bir doz bal aldı ve bal, çocukların öksürüğünün şiddetini azaltmak ve uykusunu iyileştirmek için oldukça etkiliydi. Balın ayrıca anti inflamatuar (iltihap önleyici), antioksidan ve antibakteriyel özellikleri vardır. Bu da rahatlatıcı etkisine katkıda bulunabilir. Bu özellikler enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olur ve bağışıklık sistemini güçlendirebilir. Balı sade olarak tüketebilir veya ılık çaya ekleyerek boğazdaki yatıştırıcı etkisini artırabilirsiniz. 1 yaşın altındaki çocuklar bal almamalıdır, çünkü bal, bebek botulizmine neden olan bakterileri içerebilir, bu nadir fakat hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Ballı içecek seçenekleri çok popülerdir, çünkü herkes tatlı ilaçları sever. Bu, geceleri kuru öksürüğü yatıştırmak için harika bir seçenektir, çünkü sadece bir kaşık yemek boğazınızda rahatsızlığı giderebilir.