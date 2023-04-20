2023-04-20 21:54:18 Okan Buruk'tan sürpriz tercih! Galatasaray ne yaptı...
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Sarı kırmızılılar, zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılarak şampiyonluk yarışısında hata yapmak istemiyor. Cimbom'da en çok merak edilen konuların başına ise sahaya çıkacak ilk 11 geliyor. Özellikle Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanan Mauro Icardi'nin, İstanbul ekibi karşısında oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyordu. Teknik Direktör Okan Buruk, Karagümrük maçında sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde belirledi.