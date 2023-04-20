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Okan Buruk'tan sürpriz tercih! Galatasaray ne yaptı...

2023-04-20 21:54:18
Okan Buruk'tan sürpriz tercih! Galatasaray ne yaptı...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Sarı kırmızılılar, zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılarak şampiyonluk yarışısında hata yapmak istemiyor. Cimbom'da en çok merak edilen konuların başına ise sahaya çıkacak ilk 11 geliyor. Özellikle Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanan Mauro Icardi'nin, İstanbul ekibi karşısında oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyordu. Teknik Direktör Okan Buruk, Karagümrük maçında sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde belirledi.

#1
Foto - Okan Buruk'tan sürpriz tercih! Galatasaray ne yaptı...

Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, 31. hafta maçında sahasında Karagümrük'ü konuk edecek.

#2
Foto - Okan Buruk'tan sürpriz tercih! Galatasaray ne yaptı...

Zorlu mücadele 23 Nisan Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

#3
Foto - Okan Buruk'tan sürpriz tercih! Galatasaray ne yaptı...

Sarı kırmızılılar kritik karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak istiyor.

#4
Foto - Okan Buruk'tan sürpriz tercih! Galatasaray ne yaptı...

Cimbom, Karagümrük karşısında galip gelerek Fenerbahçe ile olan puan farkını açmak ya da korumayı hedefliyor.

#5
Foto - Okan Buruk'tan sürpriz tercih! Galatasaray ne yaptı...

Aslan ligde şu ana kadar 22 galibiyet elde ederek 69 puan topladı.

#6
Foto - Okan Buruk'tan sürpriz tercih! Galatasaray ne yaptı...

Sarı kırmızılılarda en çok merak edilen konulardan birisi de teknik direktör Okan Buruk'un, Karagümrük karşısında sahaya süreceği kadro. Başarılı hoca, maça 3 gün kala ilk 11'ini büyük ölçüde netleştirdi.

#7
Foto - Okan Buruk'tan sürpriz tercih! Galatasaray ne yaptı...

İşte Galatasaray'ın, Karagümrük maçındaki 11'i... FERNANDO MUSLERA

#8
Foto - Okan Buruk'tan sürpriz tercih! Galatasaray ne yaptı...

SACHA BOEY

#9
Foto - Okan Buruk'tan sürpriz tercih! Galatasaray ne yaptı...

VICTOR NELSSON

#10
Foto - Okan Buruk'tan sürpriz tercih! Galatasaray ne yaptı...

ABDÜLKERİM BARDAKCI

#11
Foto - Okan Buruk'tan sürpriz tercih! Galatasaray ne yaptı...

SAM ADEKUGBE

#12
Foto - Okan Buruk'tan sürpriz tercih! Galatasaray ne yaptı...

SERGIO OLIVEIRA

#13
Foto - Okan Buruk'tan sürpriz tercih! Galatasaray ne yaptı...

LUCAS TORREIRA

#14
Foto - Okan Buruk'tan sürpriz tercih! Galatasaray ne yaptı...

MILOT RASHICA

#15
Foto - Okan Buruk'tan sürpriz tercih! Galatasaray ne yaptı...

KEREM AKTÜRKOĞLU

#16
Foto - Okan Buruk'tan sürpriz tercih! Galatasaray ne yaptı...

DRIES MERTENS

#17
Foto - Okan Buruk'tan sürpriz tercih! Galatasaray ne yaptı...

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