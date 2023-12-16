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Okan Buruk'tan şok sözler: Ayağa kaldıracak gelişmeyi duyurdular: Derbi öncesi yok artık...
Spor
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Okan Buruk'tan şok sözler: Ayağa kaldıracak gelişmeyi duyurdular: Derbi öncesi yok artık...

2023-12-16 15:17:37
Okan Buruk'tan şok sözler: Ayağa kaldıracak gelişmeyi duyurdular: Derbi öncesi yok artık...

Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında Galatasaray, deplasmanda Danimarka ekibi Kopenhag ile karşılaştı. Mücadeleyi 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar grubu 5 puanla 3. sırada tamamladı. Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray'ın oynayacağı maça artık günler kaldı. Sarı-kırmızılılarda kritik derbi öncesi Okan Buruk'u tedirgin eden bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

#1
Foto - Okan Buruk'tan şok sözler: Ayağa kaldıracak gelişmeyi duyurdular: Derbi öncesi yok artık...

Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi sarı-kırmızılılardan deprem etkisi yaratan haber geldi.

#2
Foto - Okan Buruk'tan şok sözler: Ayağa kaldıracak gelişmeyi duyurdular: Derbi öncesi yok artık...

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında dev bir derbi heyecanı yaşanacak. Zirve mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray, Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

#3
Foto - Okan Buruk'tan şok sözler: Ayağa kaldıracak gelişmeyi duyurdular: Derbi öncesi yok artık...

Bu önemli maç öncesi Galatasaray'da, sarı kart alarmı verildi. Sarı-kırmızılı takımda 3 önemli isim, ceza sınırında yer alıyor. İşte detaylar...

#4
Foto - Okan Buruk'tan şok sözler: Ayağa kaldıracak gelişmeyi duyurdular: Derbi öncesi yok artık...

Süper Lig'in 17. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak Galatasaray, bir sonraki hafta Fenerbahçe'ye konuk olacak.

#5
Foto - Okan Buruk'tan şok sözler: Ayağa kaldıracak gelişmeyi duyurdular: Derbi öncesi yok artık...

Sarı-kırmızılılarda Karagümrük sınavı öncesi Sacha Boey, Davinson Sanchez ve Sergio Oliveira sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

#6
Foto - Okan Buruk'tan şok sözler: Ayağa kaldıracak gelişmeyi duyurdular: Derbi öncesi yok artık...

Bu isimler Karagümrük karşısında sarı kart gördüğü takdirde Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

#7
Foto - Okan Buruk'tan şok sözler: Ayağa kaldıracak gelişmeyi duyurdular: Derbi öncesi yok artık...

Galatasaray'da, ertelenen 16. hafta müsabakaları öncesi sarı kart cezalısı olan Fernando Muslera ise cezasını Fatih Karagümrük maçında çekecek.

#8
Foto - Okan Buruk'tan şok sözler: Ayağa kaldıracak gelişmeyi duyurdular: Derbi öncesi yok artık...

Öte yandan Galatasaray, Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira'dan gelen sakatlık haberiyle sarsıldı.

#9
Foto - Okan Buruk'tan şok sözler: Ayağa kaldıracak gelişmeyi duyurdular: Derbi öncesi yok artık...

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncunun kuvvet çalışması sırasında göğüs kasında kopuk oluştuğu belirtildi.

#10
Foto - Okan Buruk'tan şok sözler: Ayağa kaldıracak gelişmeyi duyurdular: Derbi öncesi yok artık...

Sergio Oliveira'nın tedavisine başlandığı ve bu sürecin yapılacak ileri tetkiklerin ardından netleşeceği kaydedildi.

#11
Foto - Okan Buruk'tan şok sözler: Ayağa kaldıracak gelişmeyi duyurdular: Derbi öncesi yok artık...

Portekizli orta saha takımdan en az 1 ay uzak kalacak. Aslan bu kritik süreçte ligde Fatih Karagümrük, Fenerbahçe (D), Konyaspor, Sivasspor (D) ve Kayserispor ile karşılaşacak.

#12
Foto - Okan Buruk'tan şok sözler: Ayağa kaldıracak gelişmeyi duyurdular: Derbi öncesi yok artık...

Ayrıca Süper Kupa'da Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda da Ümraniyespor ile kozlarını paylaşacak.

#13
Foto - Okan Buruk'tan şok sözler: Ayağa kaldıracak gelişmeyi duyurdular: Derbi öncesi yok artık...

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