2023-12-16 15:17:37 Okan Buruk'tan şok sözler: Ayağa kaldıracak gelişmeyi duyurdular: Derbi öncesi yok artık...
Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında Galatasaray, deplasmanda Danimarka ekibi Kopenhag ile karşılaştı. Mücadeleyi 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar grubu 5 puanla 3. sırada tamamladı. Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray'ın oynayacağı maça artık günler kaldı. Sarı-kırmızılılarda kritik derbi öncesi Okan Buruk'u tedirgin eden bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...