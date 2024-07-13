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Spor
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Okan Buruk’tan şaşkına çeviren ‘bek’ kararı: Galatasaray’da neler oluyor böyle? Resmen hayal kırıklığı…

2024-07-13 14:32:52
Okan Buruk’tan şaşkına çeviren ‘bek’ kararı: Galatasaray’da neler oluyor böyle? Resmen hayal kırıklığı…

GALATASARAY HABERLERİ... Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yeni sezon kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da transferde gelecek isimler merak edilirken takımdan ayrılacak oyuncularda merak ediliyor. Yabancı oyuncu sayısını 12'ye düşürmesi gereken Sarı kırmızılı kulüpte Okan Buruk yıldız isimlere kapıyı gösterdi. İşte takımdan ayrılacak yıldız isimler...

#1
Foto - Okan Buruk’tan şaşkına çeviren ‘bek’ kararı: Galatasaray’da neler oluyor böyle? Resmen hayal kırıklığı…

Yeni sezon kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray ilk hazırlık maçında LASK Linz'e 3-2 mağlup oldu.

#2
Foto - Okan Buruk’tan şaşkına çeviren ‘bek’ kararı: Galatasaray’da neler oluyor böyle? Resmen hayal kırıklığı…

Galatasaray'da gözler transfere çevrilirken diğer yandan takımdan ayrılacak oyuncular merak ediliyor.

#3
Foto - Okan Buruk’tan şaşkına çeviren ‘bek’ kararı: Galatasaray’da neler oluyor böyle? Resmen hayal kırıklığı…

Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yabancı sıkıntısı var.

#4
Foto - Okan Buruk’tan şaşkına çeviren ‘bek’ kararı: Galatasaray’da neler oluyor böyle? Resmen hayal kırıklığı…

Teknik direktör Okan Buruk, takımdan gönderilecek futbolcularla ilgili karar vermek için geri sayıma geçmiş durumda.

#5
Foto - Okan Buruk’tan şaşkına çeviren ‘bek’ kararı: Galatasaray’da neler oluyor böyle? Resmen hayal kırıklığı…

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bu sene 12 yabancı hakkı tanınıyor olması nedeniyle bir çıkmaza girmiş durumda.

#6
Foto - Okan Buruk’tan şaşkına çeviren ‘bek’ kararı: Galatasaray’da neler oluyor böyle? Resmen hayal kırıklığı…

Muslera, Nelsson, Davinson, Köhn, Torreira, Mertens, Zaha, Ziyech, Icardi ve Batshuayi'nin yanı sıra takıma katılması beklenen 8 numara ve sağ bek transferiyle birlikte Sarı-Kırmızılı takımda 10 yabancının olması garanti gibi görünüyor.

#7
Foto - Okan Buruk’tan şaşkına çeviren ‘bek’ kararı: Galatasaray’da neler oluyor böyle? Resmen hayal kırıklığı…

Oliveira, Tete, Dubois, Ross ve Yusuf Demir gibi isimler ise kendisine yer bulamıyor.

#8
Foto - Okan Buruk’tan şaşkına çeviren ‘bek’ kararı: Galatasaray’da neler oluyor böyle? Resmen hayal kırıklığı…

Takvim'de yer alan habere göre; Galatasaray bu isimlere gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.

#9
Foto - Okan Buruk’tan şaşkına çeviren ‘bek’ kararı: Galatasaray’da neler oluyor böyle? Resmen hayal kırıklığı…

Geçen sezonu Başakşehir'de kiralık olarak geçiren 29 yaşındaki sağ bekin temposu beğenilmedi.

#10
Foto - Okan Buruk’tan şaşkına çeviren ‘bek’ kararı: Galatasaray’da neler oluyor böyle? Resmen hayal kırıklığı…

Önümüzdeki günlerde yolların ayrılması sürpriz olmayacak.

#11
Foto - Okan Buruk’tan şaşkına çeviren ‘bek’ kararı: Galatasaray’da neler oluyor böyle? Resmen hayal kırıklığı…

1 yıl daha sözleşmesi bulunan Dubois'nın yeni sezonda kiralanması gündemde.

#12
Foto - Okan Buruk’tan şaşkına çeviren ‘bek’ kararı: Galatasaray’da neler oluyor böyle? Resmen hayal kırıklığı…

LASK maçında dikkat çeken Yusuf Demir'in geleceği şekillenecek.

#13
Foto - Okan Buruk’tan şaşkına çeviren ‘bek’ kararı: Galatasaray’da neler oluyor böyle? Resmen hayal kırıklığı…

Yabancı sayılan 21 yaşındaki yıldızın kalması zor gözüküyor.

#14
Foto - Okan Buruk’tan şaşkına çeviren ‘bek’ kararı: Galatasaray’da neler oluyor böyle? Resmen hayal kırıklığı…

Beklenenin ötesinde patlama yaparsa kalma ihtimali yükselecek.

#15
Foto - Okan Buruk’tan şaşkına çeviren ‘bek’ kararı: Galatasaray’da neler oluyor böyle? Resmen hayal kırıklığı…

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