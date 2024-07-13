2024-07-13 14:32:52 Okan Buruk’tan şaşkına çeviren ‘bek’ kararı: Galatasaray’da neler oluyor böyle? Resmen hayal kırıklığı…
GALATASARAY HABERLERİ... Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yeni sezon kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da transferde gelecek isimler merak edilirken takımdan ayrılacak oyuncularda merak ediliyor. Yabancı oyuncu sayısını 12'ye düşürmesi gereken Sarı kırmızılı kulüpte Okan Buruk yıldız isimlere kapıyı gösterdi. İşte takımdan ayrılacak yıldız isimler...