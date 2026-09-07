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Okan Buruk kararını verdi! Barış Alper mi oynayacak? Deniz Gül mü? İşte son durum

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Okan Buruk kararını verdi! Barış Alper mi oynayacak? Deniz Gül mü? İşte son durum

Galatasaray'da forvet hattında kim oynayacak sorusu cevabını buldu.

#1
Foto - Okan Buruk kararını verdi! Barış Alper mi oynayacak? Deniz Gül mü? İşte son durum

Victor Osimhen sakatlığı sebebiyle takımını bir süre yalnız bırakacak. Galatasaray, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Sporting deplasmanına çıkacak. Ve golcü konusunda iki alternatif bulunuyor.

#2
Foto - Okan Buruk kararını verdi! Barış Alper mi oynayacak? Deniz Gül mü? İşte son durum

Başakşehir karşılaşmasında sakatlık geçiren Victor Osimhen'in 3 hafta kadar sahalardan uzak kalması bekleniyor. Nijeryalı yıldız, Sporting Lizbon ve Kocaelispor maçlarında kesin olarak yok. Trabzonspor deplasmanında ise oynama şansı var (durumuna bakılacak). Sonrasında milli araya girilecek.

#3
Foto - Okan Buruk kararını verdi! Barış Alper mi oynayacak? Deniz Gül mü? İşte son durum

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi defterini çarşamba günkü Sporting Lizbon deplasmanıyla açacak. Osimhen'in yerine iki alternatif var: Barış Alper Yılmaz ve Deniz Gül... Peki hangisi formaya daha yakın? Bugün itibarıyla Barış'ın 11'de yer alması bekleniyor. İki futbolcunun şansını şöyle açıklamak mümkün: Barış Alper Yılmaz: ? Deniz Gül:

#4
Foto - Okan Buruk kararını verdi! Barış Alper mi oynayacak? Deniz Gül mü? İşte son durum

Teknik Direktör Okan Buruk, zorlu Sporting deplasmanında Barış'tan hücum hattında pres yapmasını da isteyecek. Deniz Gül'ün ise gidişata göre şans bulması bekleniyor. Son anda bir değişiklik olmazsa, Sporting sınavına Barış Alper'le başlanacak. Aynı kadronun, ligdeki Kocaelispor mücadelesinde de tercih edilmesi bekleniyor.

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