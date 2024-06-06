2024-06-06 08:09:40 Okan Buruk istedi, Mourinho alıyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı...
Süper Lig'de Galatasaray sezonu şampiyon olarak tamamlarken, ezeli rakibi Fenerbahçe ise 2. olarak bitirdi. Sarı lacivertliler, gelecek sezon şampiyon olmak isterken, ilk hamle olarak dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi. Kanarya'nın başına geçen tecrübeli teknik adam, transfer çalışmalarında gaza bastı. Arayışlarını sürdüren Mourinho, Galatasaray'ın da istediği yıldız oyuncu için düğmeye bastı. İşte yılın çalımına dair tüm detaylar...