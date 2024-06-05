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Spor
18
Okan Buruk istedi, Mourinho alıyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı...

2024-06-05 11:48:47
Okan Buruk istedi, Mourinho alıyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı...

2024 yılının ilk kez Trendyol Süper Lig'de Galatasaray sezonu şampiyon olarak tamamlarken, ezeli rakibi Fenerbahçe ise 2. olarak bitirdi. Sarı lacivertliler, gelecek sezon şampiyon olmak isterken, ilk hamle olarak dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi. Kanarya'nın başına geçen tecrübeli teknik adam, transfer çalışmalarında gaza bastı. Arayışlarını sürdüren Mourinho, Galatasaray'ın da istediği yıldız oyuncu için düğmeye bastı. İşte yılın çalımına dair tüm detaylar...

#1
Foto - Okan Buruk istedi, Mourinho alıyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı...

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray sezonu şampiyon olarak tamamlarken, ezeli rakibi Fenerbahçe ise 2. olarak bitirdi.

#2
Foto - Okan Buruk istedi, Mourinho alıyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı...

Sarı lacivertliler, gelecek sezon şampiyon olmak isterken, ilk hamle olarak dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi.

#3
Foto - Okan Buruk istedi, Mourinho alıyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı...

Kanarya'nın başına geçen tecrübeli teknik adam, transfer çalışmalarında gaza bastı.

#4
Foto - Okan Buruk istedi, Mourinho alıyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı...

Arayışlarını sürdüren Mourinho, Galatasaray'ın da istediği yıldız oyuncu için düğmeye bastı. İşte yılın çalımına dair tüm detaylar...

#5
Foto - Okan Buruk istedi, Mourinho alıyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı...

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 99 puanla 2. sırada bitiren Fenerbahçe, 99 gol atmış ve deplasmanda hiç mağlup olmamıştı.

#6
Foto - Okan Buruk istedi, Mourinho alıyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı...

Sarı-lacivertliler teknik direktör İsmail Kartal'la yollarını ayırırken, takımı Jose Mourinho'ya emanet etti. Basın toplantısı düzenlenen ve 2 yıllık sözleşme imzalanan Portekizli çalıştırıcı, burada çarpıcı açıklamalarda bulundu.

#7
Foto - Okan Buruk istedi, Mourinho alıyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı...

61 yaşındaki çalıştırıcı, "Ben projeyi ve istikrarı görmek istiyorum. İsimler üstünden değil profiller üstünden konuştuk. Bana sunulan proje ve organizasyon çok önemliydi. Geçmiş kulüplerimden hiçbir oyuncuya karşı bir ilgim olmadı. Roma'dan hiçbir oyuncuya karşı ilgim yok. Fenebahçe taraftarlarının rüyalarını gerçekleştirmek için çok güçlü bir kadro kuracağız. Ana hedefimiz Süper Lig'i kazanmak. İnsanlar büyük düşünüyorlar, ben Avrupa'da 6 final oynadım ve 5'ini kazandım ama adım adım gitmemiz gerekiyor." ifadeleriyle güven verdi.

#8
Foto - Okan Buruk istedi, Mourinho alıyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı...

F.Bahçe yapacağı takviyelerle birlikte gelecek yıl şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor. Bu kapsamda sarı-lacivertlilerde gelecek oyuncular kadar gönderilecek futbolcular da önem taşıyor.

#9
Foto - Okan Buruk istedi, Mourinho alıyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı...

Gelecek yıl yabancı sınırının 12'ye düşecek olması sebebiyle yol ayrımına gidilecek oyuncular da ortaya çıktı. Hali hazırda 16 yabancısı bulunan F.Bahçe, transferler için en az 5 oyuncuyla yollarını ayırmak zorunda kalacak.

#10
Foto - Okan Buruk istedi, Mourinho alıyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı...

Bu doğrultuda Miha Zajc, Luan Peres, Lincoln, Ryan Kent, Joao Pedro ve Miguel Crespo gibi isimler öne çıktı. Bu futbolculardan çıkmak isteyen F.Bahçe, hem yeni transferlere kaynak oluşturmak hem de bütçede dengede kalmak istiyor.

#11
Foto - Okan Buruk istedi, Mourinho alıyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı...

A Spor'a göre; Jose Mourinho'nun gelmesiyle birlikte Kanarya, transfer çalışmalarına da hız verdi. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da gündemine olan o futbolcu için devreye girdi. İşte detaylar...

#12
Foto - Okan Buruk istedi, Mourinho alıyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı...

Orta sahada Fred'in yanına partner arayan F.Bahçe, G.Saray'ın istediği Khephren Thuram için harekete geçti.

#13
Foto - Okan Buruk istedi, Mourinho alıyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı...

23 yaşındaki yıldız geçtiğimiz sezon 29 maça çıkarken 1 gol - 1 asistlik performans gösterdi ve 2 bin 232 dakika sahada kaldı.

#14
Foto - Okan Buruk istedi, Mourinho alıyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı...

Khephren Thuram, 26 Mart 2001'de İtalya'nın Reggio Emilia kentinde dünyaya geldi. Futbola ACBB Jugend altyapısında başladı.

#15
Foto - Okan Buruk istedi, Mourinho alıyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı...

2016 yazında Monaco altyapısına transfer olduktan sonra sırasıyla U19 ve A takımda forma giydi.

#16
Foto - Okan Buruk istedi, Mourinho alıyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı...

2019'da sözleşmesinin bitmesinin ardından Nice'e bedelsiz bir şekilde imza attı.

#17
Foto - Okan Buruk istedi, Mourinho alıyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı...

Kulübüyle 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri ise 35 milyon Euro...

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