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Okan Buruk Arjantin futbolunun geleceğini istedi, Galatasaray'a 6/8 komple paket yıldız geliyor! Torreira rahat nefes alacak

2024-07-27 12:40:19
Okan Buruk Arjantin futbolunun geleceğini istedi, Galatasaray'a 6/8 komple paket yıldız geliyor! Torreira rahat nefes alacak

Galatasaray transferde son adımı atmaya hazırlanıyor. Elias Jelert ile sağ bek sorununu çözen Cimbom'da harekat hız kazandı. İbrahim Hatipoğlu ve Cenk Ergün'ün yönettiği transfer sürecinde rota yeniden belirlendi. Galatasaray futbol yapılanmasının en büyük hamlesi geliyor. Okan Buruk, Avusturya'dan işareti verdi. Görüşülen oyuncular olduğunu söyleyen Buruk, Arjantin futbolunun geleceği iddia edilen yıldız oyuncuya kıskacı attı.

#1
Foto - Okan Buruk Arjantin futbolunun geleceğini istedi, Galatasaray'a 6/8 komple paket yıldız geliyor! Torreira rahat nefes alacak

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da Beşiktaş ile yapılacak Süper Kupa maçı hazırlıkları sürüyor. Serie A takımlarından Parma ile yapılacak hazırlık maçı sonrası hedef olacak.

#2
Foto - Okan Buruk Arjantin futbolunun geleceğini istedi, Galatasaray'a 6/8 komple paket yıldız geliyor! Torreira rahat nefes alacak

Sarı kırmızılı taraftarlar yaz transfer döneminin sönük geçmesini eleştirmiş, sosyal medyada bu tepkilerini dile getirmişti.

#3
Foto - Okan Buruk Arjantin futbolunun geleceğini istedi, Galatasaray'a 6/8 komple paket yıldız geliyor! Torreira rahat nefes alacak

Önce Rennes forması giyen sağ bek Doue ilgilenen ancak daha sonra bu transferden vazgeçen Sarı kırmızılı yönetim, Kopenhag'ın genç milli oyuncusu Elias Jelert ile sözleşme imzaladı.

#4
Foto - Okan Buruk Arjantin futbolunun geleceğini istedi, Galatasaray'a 6/8 komple paket yıldız geliyor! Torreira rahat nefes alacak

İlgilendiği oyuncularla masaya oturan ancak sonuç alamayan Cimbom'da gün geçtikçe tepki sesleri de yükselmeye başlamıştı.

#5
Foto - Okan Buruk Arjantin futbolunun geleceğini istedi, Galatasaray'a 6/8 komple paket yıldız geliyor! Torreira rahat nefes alacak

Bu gelişmeler üzerine önce İbrahim Hatipoğlu kameralar karşısına geçmiş ve transferde emin adımlarla ilerlediklerini kaydetmişti.

#6
Foto - Okan Buruk Arjantin futbolunun geleceğini istedi, Galatasaray'a 6/8 komple paket yıldız geliyor! Torreira rahat nefes alacak

Avusturya kampının ikinci dönemine Elias Jelert'i yetiştiren Galatasaray'da gözler Lucas Torreira'nın partneri olacak oyuncuya çevrildi.

#7
Foto - Okan Buruk Arjantin futbolunun geleceğini istedi, Galatasaray'a 6/8 komple paket yıldız geliyor! Torreira rahat nefes alacak

Teknik direktör Okan Buruk, kampta verdiği röportajda "Çok geniş ve çok güçlü bir kadromuz var. Orta sahada Torreira, Kerem, Berkan, Kaan var ama tabii ki oraya daha değişik tipte bir oyuncu takviye etmek istiyoruz, bunun için de çalışıyoruz." dedi.

#8
Foto - Okan Buruk Arjantin futbolunun geleceğini istedi, Galatasaray'a 6/8 komple paket yıldız geliyor! Torreira rahat nefes alacak

Galatasaray'ın görüştüğü orta saha oyuncuları arasında son olarak Arjantin futbolunun geleceği olarak görülen Equi Fernández ismi gündeme geldi.

#9
Foto - Okan Buruk Arjantin futbolunun geleceğini istedi, Galatasaray'a 6/8 komple paket yıldız geliyor! Torreira rahat nefes alacak

Boca Juniors forması giyen 22 yaşındaki orta saha hakkında spor yorumcularının ortak bir görüşü var: "Equi Fernández orta sahada 6/8 komple paket yıldız bir oyuncu!"

#10
Foto - Okan Buruk Arjantin futbolunun geleceğini istedi, Galatasaray'a 6/8 komple paket yıldız geliyor! Torreira rahat nefes alacak

Sarı kırmızılı takımın transfer sürecini yöneten İbrahim Hatipoğlu ve Cenk Ergün ikilisi de, hocanın istekleri doğrultusunda Equi Fernández ismini listeye aldı.

#11
Foto - Okan Buruk Arjantin futbolunun geleceğini istedi, Galatasaray'a 6/8 komple paket yıldız geliyor! Torreira rahat nefes alacak

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in de ilgisinin olduğu Arjantinli yıldızın serbest kalma bedeli de öğrenildi.

#12
Foto - Okan Buruk Arjantin futbolunun geleceğini istedi, Galatasaray'a 6/8 komple paket yıldız geliyor! Torreira rahat nefes alacak

Piyasadaki açık ara en iyi 6/8 profilli oyunculardan olduğu düşünülen Equi Fernández'in serbest kalma bedeli 13 milyon Euro.

#13
Foto - Okan Buruk Arjantin futbolunun geleceğini istedi, Galatasaray'a 6/8 komple paket yıldız geliyor! Torreira rahat nefes alacak

Vatar'a göre; Ancak birçok futbol otoritesine göre oyuncunun ederi en az 30 milyon Euro olarak görülüyor. Galatasaray futbol yapılanmasının en büyük hamlelerinden biri olması beklenen Equi Fernández transferinde süreç devam ediyor.

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