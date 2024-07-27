2024-07-27 12:40:19 Okan Buruk Arjantin futbolunun geleceğini istedi, Galatasaray'a 6/8 komple paket yıldız geliyor! Torreira rahat nefes alacak
Galatasaray transferde son adımı atmaya hazırlanıyor. Elias Jelert ile sağ bek sorununu çözen Cimbom'da harekat hız kazandı. İbrahim Hatipoğlu ve Cenk Ergün'ün yönettiği transfer sürecinde rota yeniden belirlendi. Galatasaray futbol yapılanmasının en büyük hamlesi geliyor. Okan Buruk, Avusturya'dan işareti verdi. Görüşülen oyuncular olduğunu söyleyen Buruk, Arjantin futbolunun geleceği iddia edilen yıldız oyuncuya kıskacı attı.