Okan Buruk Arjantin futbolunun geleceğini istedi, Galatasaray'a 6/8 komple paket yıldız geliyor! Torreira rahat nefes alacak

Teknik direktör Okan Buruk, kampta verdiği röportajda "Çok geniş ve çok güçlü bir kadromuz var. Orta sahada Torreira, Kerem, Berkan, Kaan var ama tabii ki oraya daha değişik tipte bir oyuncu takviye etmek istiyoruz, bunun için de çalışıyoruz." dedi.