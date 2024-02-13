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Öğrencilere oy baskısı! WhatsApp mesajlarıyla ortaya çıktı

2024-02-13 06:58:44
Öğrencilere oy baskısı! WhatsApp mesajlarıyla ortaya çıktı

CHP'li belediyeler vatandaşa hizmet değil eziyet getirdi. Başkent'i 2019'dan bu yana algıyla yönetmeye çalışan ABB Başkanı Mansur Yavaş, kaybedeceğini anlayınca panikledi. Önce Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan Adayı Turgut Altınok'un afişlerini indirdi ardından öğrencilere yaptığı oy baskısıyla gündeme geldi! Şefkat Evleri'nde kalan öğrencilerin bulunduğu WhatsApp grubuna gönderilen "Mansur Yavaş başkana destek ve oy vermek için perşembe günü saat 19.00'da toplantı yapılacaktır" mesajı dikkat çekti!

#1
Foto - Öğrencilere oy baskısı! WhatsApp mesajlarıyla ortaya çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi, çöp çamur çukur demek. Vatandaşa hizmet değil eziyeti getiren CHP'li belediyelere tepki dinmedi. Yerel seçime sayılı günler kala hepsi kaybetme korkusuyla panikledi.

#2
Foto - Öğrencilere oy baskısı! WhatsApp mesajlarıyla ortaya çıktı

Ankara'yı 2019'dan bu yana algıyla yönetmeye çalışan ABB Başkanı Mansur Yavaş, kaybedeceğini anlayınca panikledi. Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan Adayı Turgut Altınok'a ait afişleri toplatan Mansur Yavaş, son olarak da öğrencilere yaptığı oy baskısıyla gündeme geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Şefkat Evleri'nde öğrencilere Mansur Yavaş propagandası yapıldığı belirlendi. Barınma ihtiyacının karşılandığı Şefkat Evleri'nde öğrencilere siyasi baskı yapıldığı WhatsApp mesajlarıyla da belgelendi.

#3
Foto - Öğrencilere oy baskısı! WhatsApp mesajlarıyla ortaya çıktı

ŞEFKAT EVLERİ'NDE SEÇİM PROPAGANDASI Geçici bir süre hasta refakatçisi veya hasta olarak bulunmak zorunda olan ancak barınacak yeri ve maddi imkânı olmayan yardıma muhtaç kişi ve ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan Şefkat Evleri, Ankara'da kalacak yer bulamayan öğrencilere geçici olarak konaklama hizmeti sağlamaya başlamıştı. Öğrencilere seçim propagandası yapıldığı Whatsapp konuşmalarından ortaya çıktı.

#4
Foto - Öğrencilere oy baskısı! WhatsApp mesajlarıyla ortaya çıktı

"MANSUR BAŞKAN'A DESTEK VE OY VERMEK İÇİN TOPLANTI" Ankara Kurtuluş'ta bulunan Şefkat Evi'nin WhatsApp grubunda Mansur Yavaş'a oy verilmesi yönünde atılan mesajda, "Sevgili öğrenciler 31 Mart yerel seçimlerde Mansur Yavaş başkana destek ve oy vermek için perşembe günü saat 19.00'da toplantı yapılacaktır. Toplantı bizim yemekhanede olacak" ifadelerine yer verildi.

#5
Foto - Öğrencilere oy baskısı! WhatsApp mesajlarıyla ortaya çıktı

EVSİZLERİ ATIP "YURT YAPTI" ALGISI OLUŞTURMUŞTU Mansur Yavaş'ın "öğrencilere yurt yaptı" algısı, evsizleri Şefkat Evleri'nden atıp öğrencileri yerleştirdiği haberlerle ortaya çıkmıştı. Yavaş'ın üniversite öğrencilerini yurda yerleştirme programının algıdan ibaret olduğu anlaşılmıştı. Yurt yaptı algısının ardından Şefkat Evleri'nde Mansur Yavaş propagandasının yapılması tepkilere yol açtı. Kaynak: Tolga Özlü/Sabah

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