2024-02-13 06:58:44 Öğrencilere oy baskısı! WhatsApp mesajlarıyla ortaya çıktı
CHP'li belediyeler vatandaşa hizmet değil eziyet getirdi. Başkent'i 2019'dan bu yana algıyla yönetmeye çalışan ABB Başkanı Mansur Yavaş, kaybedeceğini anlayınca panikledi. Önce Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan Adayı Turgut Altınok'un afişlerini indirdi ardından öğrencilere yaptığı oy baskısıyla gündeme geldi! Şefkat Evleri'nde kalan öğrencilerin bulunduğu WhatsApp grubuna gönderilen "Mansur Yavaş başkana destek ve oy vermek için perşembe günü saat 19.00'da toplantı yapılacaktır" mesajı dikkat çekti!