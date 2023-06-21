Öğrencilerden büyük başarı! 100 km’de 13 TL yakıyor

Gelen desteklerle birlikte aracın ikinci jenerasyonunu hazırladıklarını ve bu yıl da yarışmalara katılacaklarını dile getiren Özaşık, “Bu araç için 9 aylık bir süreçte uğraştık. Tamamen öğretmen ve öğrencilerle birlikte yapıldı. Gayet mutluyuz, teknolojiyle ilgili böyle çalışmaların yapılması gayet güzel. Gelen desteklerle birlikte aracın ikinci jenerasyonunu hazırlayarak yine yarışmalara gireceğiz. Aracın 2 kişilik olması düşünülüyor. Buna ek olarak voltaj ve motor dengesi yükseltilebilir, güneş panelleri eklenebilir. Camlar ve tamponla ilgili farklı düşüncelerimiz var. Renk ve lastiklerle ilgili değişiklikler yapacağız. Yapım aşamasında elektrikli araçlar, batarya ve motor teknolojisi hakkında bilgiler edindik. Araştırma sürecinde ve yapım aşamasında önemli şeyler öğrendik. Hem eğitim açısından hem de aracın yapılması açısından öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte gayet verimli bir zaman geçirdik. Bu projede yer aldığım için çok mutluyum. Öğretmenlerime ve ekip arkadaşlarıma buradan teşekkür ediyorum. Gayet iyi bir proje oldu. Umarım 2024 yılında daha iyi bir şekilde konuşuruz. Önümüzdeki yıl için söz vermeyelim ama muhtemelen dereceye gireriz” ifadelerini kullandı.