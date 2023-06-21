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Teknoloji-Bilişim
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Öğrencilerden büyük başarı! 100 km’de 13 TL yakıyor

2023-06-21 10:35:27
Öğrencilerden büyük başarı! 100 km’de 13 TL yakıyor

Öğrenci yapımı elektrikli otomobil ESATAMAT'ın ikinci jenerasyonu geliştiriliyor. Öğrencilerin TEKNOFEST’te birincilik hedeflediği ESATAMAT 100 kilometre başına 13 TL yakıyor.

#1
Foto - Öğrencilerden büyük başarı! 100 km’de 13 TL yakıyor

Yerli ve milli askeri teknolojilerinin sergilendiği TEKNOFEST binlerce gence umut oluyor. Liseli gençler geliştirdikleri elektrikli otomobil ile TEKNOFEST'te birincilik hedefliyor.

#2
Foto - Öğrencilerden büyük başarı! 100 km’de 13 TL yakıyor

Liselerarası Elektrikli Otomobil Yarışması'nda ‘En İyi Tasarım' ve ‘Teşvik' ödüllerini alan yüzde 100 öğrenci yapımı olan aracın ilerleyen dönemlerde 2 kişilik olarak tekrardan tasarlanması planlanıyor.

#3
Foto - Öğrencilerden büyük başarı! 100 km’de 13 TL yakıyor

“ESKİŞEHİR'İ TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ VE BİRİNCİLİĞİ HEDEFLİYORUZ” Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı Ahmet Tunçbilek, aracın yapım aşamasında 5 öğrenciyle birlikte çalıştıklarını ve tamamen öğrenci yapımı olduğunu söyledi.

#4
Foto - Öğrencilerden büyük başarı! 100 km’de 13 TL yakıyor

Zaman içerisinde daha da geliştirilen aracın ağırlığının arttığını ifade eden Tunçbilek, “Aracımız 2021 yılında TEKNOFEST'te yarışmak amacıyla yapıldı. ‘Efficiency Challenge' elektrikli kategorisinde yarıştı. Yapım aşamasında 5 öğrenciyle birlikte çalıştık, tamamen öğrencilerimiz yaptı bu aracı. ‘En İyi Tasarım' ve ‘Teşvik' ödülü alarak bunları Eskişehir'e getirmiş bulunmaktayız. Aracımız 400 kilogram ağırlığında olup, 64 kw'lik bir motora sahiptir. Her aşamasında kaporta, motor, elektrik, elektronik aksam ve programlama dâhil her şeyi öğrencilerimiz kendi emekleriyle yaptı. Hedefimiz bu aracı birazcık daha geliştirip, çift kişilik yaparak daha güzel bir hale getirmek. Önümüzdeki TEKNOFEST yarışmalarında da Eskişehir'i temsil etmek istiyoruz ve birinciliği hedefliyoruz” dedi.

#5
Foto - Öğrencilerden büyük başarı! 100 km’de 13 TL yakıyor

Gelen desteklerle birlikte aracın ikinci jenerasyonunu hazırladıklarını ve bu yıl da yarışmalara katılacaklarını dile getiren Özaşık, “Bu araç için 9 aylık bir süreçte uğraştık. Tamamen öğretmen ve öğrencilerle birlikte yapıldı. Gayet mutluyuz, teknolojiyle ilgili böyle çalışmaların yapılması gayet güzel. Gelen desteklerle birlikte aracın ikinci jenerasyonunu hazırlayarak yine yarışmalara gireceğiz. Aracın 2 kişilik olması düşünülüyor. Buna ek olarak voltaj ve motor dengesi yükseltilebilir, güneş panelleri eklenebilir. Camlar ve tamponla ilgili farklı düşüncelerimiz var. Renk ve lastiklerle ilgili değişiklikler yapacağız. Yapım aşamasında elektrikli araçlar, batarya ve motor teknolojisi hakkında bilgiler edindik. Araştırma sürecinde ve yapım aşamasında önemli şeyler öğrendik. Hem eğitim açısından hem de aracın yapılması açısından öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte gayet verimli bir zaman geçirdik. Bu projede yer aldığım için çok mutluyum. Öğretmenlerime ve ekip arkadaşlarıma buradan teşekkür ediyorum. Gayet iyi bir proje oldu. Umarım 2024 yılında daha iyi bir şekilde konuşuruz. Önümüzdeki yıl için söz vermeyelim ama muhtemelen dereceye gireriz” ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Öğrencilerden büyük başarı! 100 km’de 13 TL yakıyor

“ARA SIRA ÖĞRETMENLERDEN İZİN ALIP TURLUYORUZ” Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı 11'inci sınıf Melih Kartal ise araçla ilgili bazı bilgilerden bahsederek şöyle konuştu: “3 bin volt elektrik motoru var, 200 tane lityum iyon pil birleştirdik. 2023 verilerine göre 100 kilometrede 13 TL yakıyor. İçindeki tabletle hız göstergesi, geri vites, ileri, boş ve gittiği kilometre görülebiliyor. Ayrıca aracın ne kadar süre gittiğini de hesaplayabiliyor. Bir sonraki sene otonom olarak yapmayı düşünüyoruz. Ara sıra öğretmenlerden izin alıp okul bahçesinde turluyoruz, herkesin dikkatini çekiyor. Öğrencilere de özgüven veriyor, bir sonraki sürüşe onlar da katılmak istiyor. Bir nevi diğer öğrencileri teşvik etmiş oluyoruz.”

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