Öğrencilerden büyük başarı! 100 km’de 13 TL yakıyor

Zaman içerisinde daha da geliştirilen aracın ağırlığının arttığını ifade eden Tunçbilek, “Aracımız 2021 yılında TEKNOFEST'te yarışmak amacıyla yapıldı. ‘Efficiency Challenge' elektrikli kategorisinde yarıştı. Yapım aşamasında 5 öğrenciyle birlikte çalıştık, tamamen öğrencilerimiz yaptı bu aracı. ‘En İyi Tasarım' ve ‘Teşvik' ödülü alarak bunları Eskişehir'e getirmiş bulunmaktayız. Aracımız 400 kilogram ağırlığında olup, 64 kw'lik bir motora sahiptir. Her aşamasında kaporta, motor, elektrik, elektronik aksam ve programlama dâhil her şeyi öğrencilerimiz kendi emekleriyle yaptı. Hedefimiz bu aracı birazcık daha geliştirip, çift kişilik yaparak daha güzel bir hale getirmek. Önümüzdeki TEKNOFEST yarışmalarında da Eskişehir'i temsil etmek istiyoruz ve birinciliği hedefliyoruz” dedi.